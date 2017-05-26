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В мире

25 мая 2017, 23:00
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию

Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Индонезию

Двухмесячный поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит в порт Таджунг-Приок (Джакарта, Индонезия).

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с послом России в Индонезии, представителями командования военно-морской базы Джакарта, Западного флота военно-морских сил (ВМС) Индонезии, а также нанесли визит вежливости мэру Северной Джакарты.

Военнослужащие ТОФ осмотрели достопримечательности иностранного порта и провели товарищеские спортивные матчи по футболу и волейболу с индонезийскими коллегами.

Во время визита гвардейский ракетный крейсер "Варяг" посетили ученики школы при Посольстве Российской Федерации в Индонезии, а также военнослужащие ВМС Индонезии, жители и гости Джакарты.

После завершения церемонии проводов прошло совместное учение по связи и маневрированию с кораблем ВМС Индонезии.

Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Двухмесячный поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд) и Сингапур. Основная цель похода – демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Метки: ТОФ

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