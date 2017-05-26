Дальневосточные регионы получат допфинансирование на поддержку получателей "гектара"

Анализ региональных программ поддержки получателей "дальневосточного гектара" будет представлен на совете Дальневосточного федерального округа, сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"Мы планируем увеличить финансирование этих мер поддержки для получателей "дальневосточного гектара". В том числе за счет перераспределения средств между региональными программами. В регионах действуют различные меры поддержки. Предусматривается их финансирование в рамках региональных бюджетов. Наша задача - максимально адаптировать существующие меры поддержки под нужды и потребности граждан. Работа эта ведется. Это одна из наших основных задач", - сказал Сергей Качаев.

По словам замминистра сегодня существует около 35 мер государственной поддержки для получателей "дальневосточного гектара". В их число входит льготный лизинг сельхозтехники, субсидирование кредитов, полученных на освоение "дальневосточного гектара", субсидии на создание семейных ферм, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. Также, например, предоставляются квоты на заготовку древесины на строительство деревянных домов на Дальнем Востоке.

В Амурской области получатели гектара могут воспользоваться 14 мерами поддержки. Это 5 мер по поддержке агропроектов, 6 мер в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 3 меры социальной направленности. В 2017 году на эти меры будет выделено свыше 500 млн рублей, еще 400 млн рублей планируется выделить в 2018 году.

Жители Еврейской автономии могут воспользоваться 8 мерами поддержки. Для этого выделен 61 млн рублей.

В Магаданской области действует 25 мер поддержки получателей "дальневосточного гектара". Объем запланированных на 2017 год средств – 268 млн рублей, столько же планируется потратить в следующем году.

В Приморье разработаны 24 меры поддержки. В этом году для их реализации будет выделено 284,3 млн рублей, столько же планируется изыскать средств и в 2018 году.

В Хабаровском крае действует 32 меры поддержки. Это меры по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий, предоставление грантов начинающим фермерам, а также грантов на развитие семейных животноводческих ферм, предоставление субсидий на поддержку пчеловодства и оленеводства, ссуды на покупку оборудования теплиц и приобретение сельскохозяйственной техники. В регионе разработан специальный кредитный продукт. Получатель "дальневосточного гектара" может воспользоваться микрозаймом "Дальневосточный" и получить до трех млн рублей по ставке 3% годовых.

На Сахалине разработаны две специальные меры поддержки: предоставление субсидии в размете 50 процентов текущих лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга на сельскохозяйственную технику, но не более 500 тыс. рублей на 1 га земельного участка личного подсобного хозяйства, а также предоставление грантов гражданам на поддержку создания хозяйств. В 2017 году для этого выделено 58,6 млн рублей, в 2018 году планируется использовать 58,6 млн рублей.

На Чукотке внедрено 8 мер поддержки. Объем выделенных на них средств составит 76,6 млн рублей, столько же планируется выделить на следующий год.

В Республике Саха (Якутия) в качестве дополнительной меры поддержки реализуется программа "Якутский гектар". Проектом предусматривается предоставление дополнительных земельных участков с целью расширения хозяйств, участникам проекта предусмотрено выделение грантов и субсидий на конкурсной основе, льготное кредитование на цели освоения земельных участков.

Также от Республики Саха (Якутия) в инвестиционном проекте "Льготное кредитование участников "дальневосточный гектар" принимает участие АКБ "Алмазэргиэнбанк". Банком разрабатывается проект целевого кредитного продукта для физических лиц "Мой гектар" для кредитования населения на цели освоения выделенного "дальневосточного гектара" (строительство дома и подведение инженерных коммуникаций). Внедрение кредитной программы планируется до конца года.