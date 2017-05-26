Конференция "Россия и Китай: К новому качеству двусторонних отношений" откроется 29 мая в Москве

Совершенствование механизмов российско-китайского сотрудничества и укрепление координации усилий двух стран на международной арене обсудят на третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений", которая пройдет в Москве 29-30 мая, сообщает ЕНВ.

В 2016 году конференция прошла 30-31 мая и была приурочена к 15-летию заключения двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

В этом году мероприятие приурочено к 60-летию Общества российско-китайской дружбы, которое за годы работы внесло существенный вклад в установление тесных контактов между странами.

В конференции примут участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, руководство Обществ дружбы России и КНР, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

Мероприятие проводится Российским советом по международным делам, Обществом российско-китайской дружбы в сотрудничестве с CREON Energy.