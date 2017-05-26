Владивосток в мае вспоминает вехи своей истории

Основанный в 1860 году как военный пост Владивосток, город нашенский в начале июля 2016 года будет праздновать свой уже 156 день рождения, сообщает ЕНВ.

Праздновать День города Владивостока коренные жители и гости города будут 1 и 2 июля 2017 года, в субботу и воскресенье соответственно. Праздник, очевидно, начнется с традиционного возложения цветов к памятникам основателя Владивостока Муравьеву-Амурскому.

Так же традиционно состоится видимо и Театрализованное шествие горожан по Светланской, которое напомнит зрителям некоторые страницы истории города-крепости-порта.

Напомним историю города своим читателям и мы, причем постараемся вспомнить не самые известные факты из жизни Владивостока последней декады мая в первые пятьдесят лет его истории. Кстати и тот факт, что городом Владивосток, основанный русскими военными летом то ли 1860 года, то ли годом ранее (как выясняется сейчас из иностранных источников), официально стал 7 июня 1880 года по приказу генерал-адмирала Константина.

25 мая 1906 года открылся летний сезон в саду (парке отдыха по нынешнему) "Русская Швейцария" на склоне Тигровой сопки. При двух оркестрах музыки в парке имелся ресторан, устраивались иллюминация, то есть освещение дорожек и аллей, и фейерверки. "Русская Швейцария" представляла собой спускавшийся к бухте Федорова склон сопки, обустроенный лестницами, видовыми площадками и террасами. "Русская Швейцария" сохранилась во Владивостоке и поныне, ее переустроенную и переформатированную площадку ныне занимает зона отдыха между кинотеатром "Океан" и стадионом "Динамо".

27 мая 1905 года произошло знаменитое Цусимское сражение между флотами России и Японии. Сражению предшествовал беспрецедентный переход русской эскадры из Балтийского моря в Японское. Напомним, что 27 января 1904 года началась русско-японская война. Японский флот неожиданно, без объявления военных действий, напал на Порт-Артур и открыл огонь по стоящим на внешнем рейде военным кораблям. Был заблокирован выход в открытое море. Два раза корабли 1-й Тихоокеанской эскадры пытались вырваться на оперативный простор, но эти попытки окончились неудачей. Таким образом, Япония получила полное морское превосходство. В Порт-Артуре были заперты броненосцы, крейсеры, миноносцы, канонерские лодки - 44 военных корабля.

Вот поэтому на Балтике и стали формировать новую эскадру. Если бы Россия перехватила первенство на море, то ход всей русско-японской войны мог бы кардинально измениться. К октябрю 1904 года новое мощное морское соединение было сформировано, и 2 октября 1904 года начался великий морской поход.

Эскадра, которую возглавил вице-адмирал Рожественский, имела в своём составе 8 эскадренных броненосцев, броненосцы береговой обороны в количестве 3, 1 броненосец-крейсер, 9 крейсеров, 9 миноносцев, 6 транспортных судов и 2 госпитальных судна. На вооружении эскадры состояло 228 орудий. Из них 54 орудия имели калибр 305 мм. Личного состава всего было 16170 человек, но это вместе с теми кораблями, которые присоединились к эскадре уже во время плавания.

1 мая 1904 года (20 декабря 1904 года Порт-Артур пал) начался последний трагический этап похода эскадры. Русские корабли покинули побережье Индокитая и направились в сторону Владивостока. Надо отметить, что вице-адмирал Рожественский совершил настоящий подвиг. Под его командованием был осуществлён сложнейший 220-дневный переход огромной эскадры. Она преодолела воды Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Надо также отдать должное мужеству офицеров и моряков. Они выдержали этот переход, а ведь на пути следования судов не было ни одной военно-морской базы.

В ночь с 13 на 14 мая 1905 года (27 мая по новому стилю) 2-я Тихоокеанская эскадра вошла в Цусимский пролив. Корабли шли затемнёнными и вполне могли незаметно пройти опасное место. Но дозорный японский крейсер обнаружил госпитальное судно "Орёл", которое шло в конце эскадры. На нём горели все огни в соответствии с морскими правилами. Японское судно приблизилось и заметило другие корабли. Об этом тут же был извещён командующий японским флотом адмирал Того.

В состав морских сил Японии входили 4 броненосца, 8 броненосцев-крейсеров, 16 крейсеров, 24 вспомогательных крейсера, 42 миноносца и 21 эсминец. Эскадра насчитывала 910 орудий, из них 60 имели калибр 305 мм. Вся эскадра была разделена на 7 боевых отрядов.

Русские корабли шли по Цусимскому проливу, оставляя слева по борту остров Цусиму. Японские крейсеры стали следовать параллельным курсом, прячась в тумане. Около 7 часов утра враг был обнаружен. Вице-адмирал Рожественский приказал эскадре перестроиться в две кильватерные колонны. В арьергарде остались транспортные суда, прикрытые крейсерами.

В 13.20 на выходе из Цусимского пролива русские моряки увидели главные силы японцев. Это были броненосцы и броненосцы-крейсеры. Они шли перпендикулярно курсу русской эскадры. Крейсеры противника стали отставать, чтобы пристроиться в тыл русским кораблям.

Рожественский перестроил эскадру в одну кильватерную колонну. После того, как перестроение закончилось, расстояние между противниками составило 38 кабельтовых (чуть более 7 км). Вице-адмирал приказал открыть огонь. Японцы ответили ответным огнём через пару минут. Сосредоточили они его на головных кораблях. Так началось Цусимское сражение.

Эскадренная скорость японского флота составляла 16-18 узлов и была больше чем у русской эскадры. Поэтому японцам не представляло труда держаться впереди русских кораблей.

Артиллерия на японских кораблях имела высокую скорострельность (360 выстрелов в минуту). А русские корабли за минуту делали только 134 выстрела. По своим фугасным возможностям японские снаряды превосходили русские в 12 раз. Что касается брони, то она закрывала 61% площади японских кораблей, а у русских этот показатель равнялся 41%. Всё это уже изначально предрешало исход боя.

В 18 часов были уничтожены 4 русских броненосца. Все корабли получили повреждения. Ночью русские корабли потеряли связь между собой, поэтому им пришлось действовать самостоятельно. С раннего утра 15 мая основная часть русской эскадры пыталась прорваться на север к Владивостоку. Три крейсера под командой контр-адмирала Энквиста повернули на юг. Им удалось прорвать японскую оборону и уйти в Манилу, но при этом они бросили транспортные суда без защиты.

Главный же отряд русских кораблей окружили главные японские силы. Русские сдались. Лишь крейсер "Изумруд" сумел прорвать окружение и ушёл в сторону Владивостока. Он сел на мель вблизи берега и был взорван командой. Таким образом, он не достался врагу.

Вторая Тихоокеанская эскадра российского флота потеряла убитыми и утонувшими 5045 человек. В плен были взяты 7282 человека, в том числе 2 адмирала. Ушли в иностранные порты и потом были интернированы 2110 человек. Во Владивосток сумели прорваться 910 человек.

Из кораблей было потоплено и взорвано 7 броненосцев, 1 броненосец-крейсер, 5 крейсеров, 5 миноносцев, 3 транспортных средства. Достались врагу 4 броненосца, 1 миноносец и 2 госпитальных судна. Интернированными оказались 4 броненосца, 4 крейсера, 1 миноносец и 2 транспортных судна. От всей эскадры из 38 кораблей остался лишь крейсер "Алмаз" и 2 миноносца – "Грозный" и "Бравый". Им удалось прорваться во Владивосток. Отсюда видно, что разгром был полный и окончательный.

У японцев потери были значительно меньше. Было убито 116 человек и ранено 538 человек. Флот потерял 3 миноносца. Остальные корабли отделались лишь повреждениями.

Для русской эскадры Цусимское сражение правильнее будет назвать Цусимской катастрофой. Основную причину тотального разгрома специалисты видят в движении судов кильватерной колонной с небольшой скоростью. Японцы просто поочерёдно расстреляли головные броненосцы и тем самым предопределили гибель всей эскадры.

Тут, конечно, основная вина ложится на плечи русских адмиралов. Они даже не составили плана сражения. Маневры осуществлялись нерешительно, боевой порядок был негибким, во время боя было потеряно управление кораблями. Да и боевая подготовка личного состава находилась на низком уровне, так как во время похода с людьми практически не проводились тактические занятия.

Нельзя не сказать и о низком боевом духе русских моряков. На него повлияла и усталость после длительного перехода, и капитуляция Порт-Артура, и революционные волнения в России. Люди чувствовали полную бессмысленность всей этой грандиозной экспедиции. Как следствие, русская эскадра проиграла сражение ещё до его начала.

30 мая 1890 года из Владивостока пешком вышел в путешествие до России до Санкт-Петербурга поручик 5-ого Восточно-Сибирского стрелкового батальона Иван Бахмутов. Через год с небольшим – 16 июня 1891 года – Бахмутов добрался до столицы России, проходя ежедневно, а зачастую по откровенному бездорожью Дальнего Востока, Сибири и Забайкалья, как нетрудно подсчитать, аж 27 километров!

"Он — уроженец Казанской губернии, чрезвычайно симпатичный, веселый и остроумный человек; на вид ему лет за тридцать; несмотря на совершенный им длинный путь, выглядит очень бодро. Из Владивостока вышел он 30 мая 1890 года, пробыл в дороге один год и 16 дней. В общем, он сделал пешком 11 тысяч верст, и веса у него убавилось на один пуд и 18 фунтов. За время своего долгого путешествия Бахмутов износил 19 пар сапог, причем в последней паре совершил 1759 верст", писали о нашем земляке журналисты того еще времени.

В мае 1909 года Владивосток насчитывал 97 фабрик и заводов, город у моря стал крупнейшим промцентром России на территории от Урала до Тихого океана.