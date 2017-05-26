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Общество

25 мая 2017, 21:50
Цыганка во Владивостоке получила почти 4 года колонии

Цыганка во Владивостоке получила почти 4 года колонии

Магу удалось похитить имущество на сумму свыше 95 тыс. рублей

Во Владивостоке суд вынес приговор ранее судимой уроженке Читинской области, по национальности - цыганка, которая признана виновной в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, сообщает ЕНВ.

В ходе судебного заседания установлено, что преступления совершены в городе Владивостоке в период с декабря 2016 года по январь 2017 года.

Освободившись в ноябре 2016 года из мест лишения свободы, где фигурантка отбывала наказание за хищения, она вновь решила обманным путем завладеть имуществом доверчивым граждан.

Предлагая оказать магические услуги, в том числе "снять порчу" и "погадать на судьбу", женщина вводила посетителей торговых центров в заблуждение, обещав провести ритуалы в случае передачи ей золотых украшений. Находясь под влиянием обмана, потерпевшие передавали свои ценности, после чего лжемаг скрывалась с места происшествия.

Действуя по такой схеме, злоумышленнице удалось похитить имущество потерпевших на общую сумму свыше 95 тыс. рублей.       

Признав подсудимую виновной в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ей за содеянное 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Метки: магические услуги, цыгане

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