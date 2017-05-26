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Экономика

25 мая 2017, 20:10
Приморские ритейлеры могут экономить на собственной логистике

Приморские ритейлеры могут экономить на собственной логистике

Почта России расширяет сервис "EMS PT"

Почта России в Приморском крае расширяет доступность экспресс-доставки для компаний розничной торговли. Сервис "EMS PT" разработан по международным стандартам для управления товарными запасами, и дает возможность ритейлерам экономить на собственной логистике, сообщает ЕНВ.

"Особенностью новой услуги "EMS PT" является то, что партии товаров принимаются в 26-ти сортировочных центрах Почты России, в том числе во Владивостоке, и доставляются в магазины розничной сети в удобное для заказчика время. Также осуществляется оперативное перемещение товаров между магазинами для их реализации по всей территории края", – рассказал директор УФПС Приморского края Сергей Калитин.

К доставке в одну розничную точку могут приниматься как отдельные упаковки, так и партии товаров. Для розничных сетей Почта России предлагает четыре универсальных фиксированных тарифа для отправлений весом до 5 кг, до 10 кг, до 20 кг и до 31,5 кг и с тарификацией  только по физическому весу. Сроки минимизированы благодаря оптимизации курьерских маршрутов и специальной маркировке упаковки.

На вес и габариты отправлений распространяются ограничения, установленные для экспресс-почты EMS – вес до 31,5 кг, габариты до 150 см. Отметим, новое решение для пополнения товаров в точках продаж протестировано одним из крупнейших ритейлеров в стране Kari и успешно внедрено почти в 600 магазинах данной розничной сети на всей территории страны.

Развитие корпоративного обслуживания является одним из приоритетных направлений работы Почты России в Приморье, позволяющее в условиях увеличения почтового трафика значительно упростить процесс взаимодействия с клиентами. Так за последний год были пересмотрены схемы маршрутов внутригородской доставки во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске и проведено обучение персонала работе в соответствии с новым технологическим циклом.

Для организаций и интернет-магазинов, чья деятельность связана с регулярной отправкой или получением почтовых отправлений, был разработан отдельный сервис "Бизнес-курьер" с доставкой "от двери до двери". При этом число пользователей данного сервиса в крае за последние полгода увеличилось в два раза.

Метки: курьер, почта России, ритейл

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