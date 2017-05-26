G7 работает над антитеррористическим документом

Должностные лица стран "большой семерки" работают над документом, в котором лидеры осудят теракт в Манчестере и выразят единство в борьбе с терроризмом, сообщает ЕНВ.

Ожидается, что документ будет выпущен на саммите G7, который пройдёт в пятницу и субботу в Таормине, на итальянском острове Сицилия. Он будет отделен от декларации лидеров, которая охватывает дискуссию на саммите.

Саммит проходит вскоре после взрыва террористов-смертников в понедельник в британском городе Манчестер, в результате которого погибли 22 человека.

Ожидается, что этот документ будет называться "заявлением о борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом".

Руководители G7 объявят борьбу с терроризмом первостепенным приоритетом, и они будут работать вместе, чтобы усилить борьбу на более высоком уровне.

Помимо борьбы с терроризмом, ожидается, что среди других вопросов лидеры обсудят Северную Корею, Сирию, мировую экономику и торговлю, а также изменение климата.

В декларации саммита этого года вряд ли будет содержаться призыв противостоять протекционизму с учетом пожеланий правительства США. Это обязательство было отражено во всех заявлениях после саммита 2007 года в Хайлигендамме, Германия.

Однако в настоящее время ведется работа по включению ссылки на важность свободной и справедливой торговли и инвестиций.

В этом году в саммите участвуют премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Паоло Джентилони впервые примут участие в саммите.