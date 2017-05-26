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Общество

25 мая 2017, 17:30
Costa Neoromantica впервые посетит Владивосток

Costa NeoRomantica впервые посетит Владивосток

Круизный лайнер прибудет в столицу Приморья 30 мая

Лайнер под называнием "Коста Неоромантика" (Costa Neoromantica) впервые посетит Владивосток. На его борту будут туристы из Японии и Южной Кореи, их ожидается около тысячи человек. Круизный лайнер причалит в 7 часов утра 30 мая, сообщает ЕНВ.

Иностранные гости будут встречены культурной и концертной программой, которая начнётся спустя час после прибытия круизного судна.  Концертная программа будет проходить на верхней площадке пассажирского терминала Владивостокского морского вокзала.

Также, для иностранных туристов будут проведены различные экскурсии, среди которых поездка в городские музеи. Из них можно выделить музей Арсеньева, музей современного искусства "Заря" и музей автомотостарины.

Для желающих приобрести сувениры будут работать специальные лавки около морского вокзала.

Напомним, что несмотря на то, что именно для этого лайнера этот визит во Владивосток первый, в этом году в порт заходили и другие круизные лайнеры. Например, в начале мая во Владивосток прибыл круизный лайнер "Коста Виктория", на борту которого также было множество туристов из Японии и Южной Кореи. 

Метки: лайнер, туризм

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