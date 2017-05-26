Во Владивосток из КНДР прибыл пассажирский паром с первыми туристами

Паром "Мангенбон" начал курсировать между северокорейским Раджином и Владивостоком. Сегодня, 25 мая, паром прибыл в Приморье. Однако из-за ухудшения погоды судно пришло в порт на 2 часа позже графика. Согласно расписанию морских сообщений, северокорейский паром должен был прибыть к владивостокскому Морскому вокзалу в 7 утра по местному времени, сообщает ЕНВ.

Не так давно, 18 мая, во Владивостоке было открыто грузопассажирское паромное сообщение между северокорейским портом Раджин и портом во Владивостоке. Это первый случай того, как паром из КНДР начал курсировать в Россию.

"Мангенбон" долгое время ходил в порт Ниигата в Японии, однако после проведения Северной Кореей ракетных испытаний парому было запрещено заходить в Японию.

Паром в состоянии вместить на своём борту 193 туриста и до тысячи тонн грузов. Из КНДР паром будет выходить каждую среду, а из Владивостока – каждую пятницу. Этот график будет действовать вплоть до конца июня, после этого график может измениться.

Мария Захарова, являющаяся официальным представителем Министерства Иностранных Дел России, накануне заявила, что открытие паромного сообщения с Северной Кореей не подпадает под санкции Совета безопасности ООН.