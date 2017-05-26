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Китай

25 мая 2017, 17:00
Китай будет реализовывать проект нового "Шелкового пути"

Китай будет реализовывать проект нового "Шелкового пути"

Как сообщают эксперты, несмотря на заверения китайской стороны, практической пользы от нового проекта Приморье не получит

Соглашение о сотрудничестве с Китаем на экономическом форуме "Один пояс — один путь" в столице КНР в середине мая подписали 69 стран, в том числе и Россия. Данный проект предусматривает полную перестройку сети дорог Евразии, Юго-Восточной Азии, Приморского края и трансформацию Северного морского пути. Однако приморская сторона смотрит на реализацию проекта скептически, сообщает ЕНВ.

Как сообщают изданию представители инфраструктурной и экономической отраслей региона, реализация проекта "Шелкового пути" в конце концов должна привести к расширению товарных отношений между Китаем и Приморским краем. Предполагается, что Приморский край должен выиграть за счет огромного грузооборота портовых мощностей, которые на данный момент почти все заняты угольной сферой.

Глава КНР Си Цзиньпин сообщил о том, что Китай готов направить почти 113 миллиардов долларов в развитии морских путей, а также логистической сферы всех стран. В развитие Приморского края в рамках нового "Шелкового пути" предполагается направить 9 миллиардов долларов.

По мнению научного руководителя Института экономических исследований ДВО РАН Павла Минакира, в очередной раз мы рискуем принять чужой рационализм за чудесный подарок, шанс на бесхлопотное решение собственных проблем. Эксперт уверен, реальных действий России по парированию угроз, связанных с экономической экспансией Китая, не просматривается.

"Сейчас КНР стремится увеличить возможности сухопутного и морского Шелкового пути. Тем самым, страна решает проблемы не других регионов, а в первую очередь, собственные. С начала деятельности в первую очередь требуются высокоэффективные транспортные коридоры для экономического развития страны. Поскольку основными рынками являются США и Европа, то и основными путями будет морской Шелковый путь. В связи с этим могут возникнуть некоторые конфликты между Китаем и Россией. Это понимает и китайская стороны", - говорит он.

Так, Россия, испытывая изрядные сложности во влиянии на политические и экономические процессы в субъектах бывшего СССР, весьма болезненно относится к любому иному проекту в этом регионе. Успех программы может уменьшить эффективную деятельность Евразийского экономического союза. Несмотря на это, на данный момент РФ не может конкурировать с Китаем в сфере трансевропейского транзита. Весьма последовательно Китай теснит Россию в роли главного торгового партнера для государств Центральной Азии, доведя свой товарооборот с ними уже несколько лет назад до 50 миллиардов долларов, в то время как у России лишь 18 миллиардов долларов.

"Я считаю, что последний форум в Пекине в первую очередь должен был показать статус, чем реально принести какие-либо плоды. По его окончании он закрепил позиции китайского лидера Си Цзиньпина на международном рынке. А в России даже проекты транспортных коридоров "Приморье – 1" и "Приморье – 2" отлажены еще не до конца. Дело в том, что в Пекине не было заявлено о реализации каких-либо конкретных проектов, даже соглашения о намерении нет. Китайская сторона выражает свое согласие в сотрудничестве с краем только на словах. Важно понимать, что для нас, в отношении Китая и России, ничего не ухудшилось, мы показали себя как стратегически надежный партнер. Это самый важный вывод. Так что с Китаем нужно продолжать работать", - сообщает глава ООО "ДВ-Инвест" Денис Сарана.

Неумеренные восторги чиновников и экспертов по поводу волшебного превращения проекта "Пояса и Пути" в панацею от экономических бед, не могут заменить собой скрупулезную и тяжелую работу по продвижению реальной интеграции и защите национальных интересов.

За последние несколько лет политико-экономическое взаимодействие России и КНР продолжает развиваться. Активно продвигаются проекты в сфере добывающей промышленности. При этом в процессе инвестирования китайские партнеры осуществляют жесткую прагматичную финансово-кредитную и инфраструктурную экспансию по модели Центральной Азии.

Метки: Китай, Шелковый путь

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