Китай будет реализовывать проект нового "Шелкового пути"

Соглашение о сотрудничестве с Китаем на экономическом форуме "Один пояс — один путь" в столице КНР в середине мая подписали 69 стран, в том числе и Россия. Данный проект предусматривает полную перестройку сети дорог Евразии, Юго-Восточной Азии, Приморского края и трансформацию Северного морского пути. Однако приморская сторона смотрит на реализацию проекта скептически, сообщает ЕНВ.

Как сообщают изданию представители инфраструктурной и экономической отраслей региона, реализация проекта "Шелкового пути" в конце концов должна привести к расширению товарных отношений между Китаем и Приморским краем. Предполагается, что Приморский край должен выиграть за счет огромного грузооборота портовых мощностей, которые на данный момент почти все заняты угольной сферой.

Глава КНР Си Цзиньпин сообщил о том, что Китай готов направить почти 113 миллиардов долларов в развитии морских путей, а также логистической сферы всех стран. В развитие Приморского края в рамках нового "Шелкового пути" предполагается направить 9 миллиардов долларов.

По мнению научного руководителя Института экономических исследований ДВО РАН Павла Минакира, в очередной раз мы рискуем принять чужой рационализм за чудесный подарок, шанс на бесхлопотное решение собственных проблем. Эксперт уверен, реальных действий России по парированию угроз, связанных с экономической экспансией Китая, не просматривается.

"Сейчас КНР стремится увеличить возможности сухопутного и морского Шелкового пути. Тем самым, страна решает проблемы не других регионов, а в первую очередь, собственные. С начала деятельности в первую очередь требуются высокоэффективные транспортные коридоры для экономического развития страны. Поскольку основными рынками являются США и Европа, то и основными путями будет морской Шелковый путь. В связи с этим могут возникнуть некоторые конфликты между Китаем и Россией. Это понимает и китайская стороны", - говорит он.

Так, Россия, испытывая изрядные сложности во влиянии на политические и экономические процессы в субъектах бывшего СССР, весьма болезненно относится к любому иному проекту в этом регионе. Успех программы может уменьшить эффективную деятельность Евразийского экономического союза. Несмотря на это, на данный момент РФ не может конкурировать с Китаем в сфере трансевропейского транзита. Весьма последовательно Китай теснит Россию в роли главного торгового партнера для государств Центральной Азии, доведя свой товарооборот с ними уже несколько лет назад до 50 миллиардов долларов, в то время как у России лишь 18 миллиардов долларов.

"Я считаю, что последний форум в Пекине в первую очередь должен был показать статус, чем реально принести какие-либо плоды. По его окончании он закрепил позиции китайского лидера Си Цзиньпина на международном рынке. А в России даже проекты транспортных коридоров "Приморье – 1" и "Приморье – 2" отлажены еще не до конца. Дело в том, что в Пекине не было заявлено о реализации каких-либо конкретных проектов, даже соглашения о намерении нет. Китайская сторона выражает свое согласие в сотрудничестве с краем только на словах. Важно понимать, что для нас, в отношении Китая и России, ничего не ухудшилось, мы показали себя как стратегически надежный партнер. Это самый важный вывод. Так что с Китаем нужно продолжать работать", - сообщает глава ООО "ДВ-Инвест" Денис Сарана.

Неумеренные восторги чиновников и экспертов по поводу волшебного превращения проекта "Пояса и Пути" в панацею от экономических бед, не могут заменить собой скрупулезную и тяжелую работу по продвижению реальной интеграции и защите национальных интересов.

За последние несколько лет политико-экономическое взаимодействие России и КНР продолжает развиваться. Активно продвигаются проекты в сфере добывающей промышленности. При этом в процессе инвестирования китайские партнеры осуществляют жесткую прагматичную финансово-кредитную и инфраструктурную экспансию по модели Центральной Азии.