Во Владивостоке прошла "Школа молодых ученых - 2017"

В Приморском океанариуме в рамках международной конференции "Научно-технологические разработки в области изучения и мониторинга морских биоресурсов" прошла "Школа молодых ученых - 2017". Тема лекции и практических занятий - "Простые и точные методы молекулярной диагностики "цветений" вредоносных микроводорослей". Это одно из самых быстроразвивающихся сегодня направлений в науке, сообщает ЕНВ.

Со студентами и молодыми учеными Дальневосточного Федерального университета и Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ ДВО РАН) работал доктор Сатоши Нагаи, возглавляющий группу геномики окружающей среды в Национальном научно-исследовательском институте рыбного хозяйства в японском городе Иокогама.

Жители Приморья нередко с наступлением тепла наблюдают окрашенные в необычный цвет морские прибрежные воды. В мае в акватории Спортивной набережной Владивостока и у острова Русский вода изменила цвет на оранжевый, и журналисты активно освещали это в СМИ. Непривычный цвет воде придают одноклеточные водоросли. Их еще называют микроводорослями.

Микроводоросли, окрашивающие воду у берегов Приморья, нетоксичны. В России это пока не стало острой проблемой, чего нельзя сказать о других странах. В соседних с Приморьем Китае, Южной Корее, Японии участились случаи отравления морскими продуктами. Такая же проблема наблюдается и в штате Флорида в США. В последние десятилетия это бедствие приобретает мировой масштаб. Ущерб терпят морские хозяйства, расположенные не только в тепловодных морских бассейнах, но и, например, в Норвегии.

Ситуацию усугубляет то, что морские микроводоросли могут быть токсичны даже в небольшом количестве. Как результат - массовая гибель рыбы и других обитателей Мирового океана. Но и выжившие во время "цветения" воды гидробионты могут быть опасными, в том числе и для человека. Ведь в них концентрируется яд. Кстати, в одной из экспозиций Приморского океанариума воспроизведено массовое "цветение" одноклеточных водорослей.

Метод доктора Нагаи позволяет определить степень токсичности микроводоросли за 40 минут – от сбора материала до результата. На практических занятиях японский ученый показал, как это делается. Метод оказался настолько доступным, что студенты смогли повторить все манипуляции. По их словам, им было интересно не только поучиться молекулярной диагностике, но и проследить цепочку рождения научного открытия - от идеи до воплощения.

Изучение "цветения" микроводорослей представляет огромный интерес не только для науки. Выводы ученых имеют серьезную практическую поддержку. Это подтверждено высокой оценкой правительством Японии работы Сатоши Нагаи. Он получил государственный грант, благодаря которому смог продолжить изыскания.

Результаты научно-исследовательских работ по методу доктора Сатоши Нагаи могут быть применены в хозяйственной деятельности. В частности, при строительстве гидротехнических сооружений и размещении объектов марикультуры.