Многофункциональные центры получат новые полномочия

Многофункциональные центры в скором времени смогут фиксировать факт рождения и смерти, принимать налоговые платежи и проводить налоговые вычеты, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства, сообщает ЕНВ.

Чиновник подчеркнул, что первое направление работы МФЦ — повышение удобства граждан при получении услуг.

"Первое направление – это повышение удобства получения услуг гражданами в МФЦ. Речь идёт о работе по жизненным ситуациям: когда человек попал в какую-то жизненную ситуацию, приходит, подаёт одно заявление – и получает сразу целый набор госуслуг. Важное направление здесь – это приём платежей и налоговых отчислений собственно самими МФЦ, чтобы не нужно было никуда бежать, никуда ехать для того, чтобы совершить тот или иной платёж.— подчеркнул глава МЭР.

Кроме того, отметил министр, власти готовят поправки, в соответствии с которыми госорганы будут поправлять свои ошибки без повторной оплаты госпошлины.

"Второе направление – это расширение спектра услуг, которые предоставляются в многофункциональных центрах, речь идёт о передаче полномочий по регистрации рождения и смерти, выдаче загранпаспортов. И также мы начинаем пилотный проект с налоговой службой – это работа по приёму документов по налоговым вычетам, корректировка неверно начисленных налогов и информирование о налоговых начислениях и задолженности граждан. Здесь также законопроекты уже подготовлены и внесены в Правительство, соответственно сейчас с ними будет продолжаться работа", - сказал Максим Орешкин.

Соответствующий документ будет принят в осеннюю сессию и к концу года это уже будет работать в системе МФЦ.