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Общество

25 мая 2017, 11:50
Владивосток захватывают мобильные автомагазины с продукцией без документов

Владивосток захватывают мобильные автомагазины с продукцией без документов

За перепродажу рыбы таких предпринимателей ждет штраф

Инспекторы Россельхознадзора и полицейские владивостокских отделов №1 и №5 МВД России привлекли к ответственности индивидуальных предпринимателей, которые продавали охлажденное мясо и замороженную рыбу со своих автомобилей, не имея никаких документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение своего товара, сообщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Бойкая торговля мясом, колбасами, овощами-фруктами и другими продуктами прямо с автомашин идет практически во всех районах и дворах жилых домов Владивостока. Это и понятно – продавцам не нужно долго ждать покупателей, а покупателям – далеко идти за нужными продуктами.

Потребительский спрос обуславливает развитие и укрепление стихийной торговли. Между тем, о безопасности для желудков покупателей предприниматели, как правило, не заботятся. Продукты животноводства неподтвержденного качества продают прямо из багажников машин, зачастую не соблюдая элементарных санитарно-гигиенических правил.

Так, во дворе дома на ул. Адмирала Кузнецова, 82 индивидуальный предприниматель продавал с багажника микроавтобуса охлажденную говядину, нарубленную на куски, но никак не упакованную. Ни маркировки с указанием важнейшей для потребителя информацией о дате выработки, условиях и сроках хранения, ни ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние продукта, у мужчины не было, хотя возможность проверить документы или получить их при покупке у него была.

Похожий случай произошел на стихийном рынке на ул. Русской, 66. Торговая точка здесь существует уже много лет и проверки случаются не редко. Однако это не помешало ещё одному местному предпринимателю поставить на реализацию с автомашины замороженную рыбу в солидном ассортименте, часть из которой оказалась также без документального подтверждения происхождения и качественного состояния.

Покупая продукты, люди практически никогда не спрашивают у продавцов документы. Поэтому основная забота о здоровье потребителя ложится на плечи сотрудников правоохранительных органов, инспекторов Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые своевременно выявляют недоброкачественную продукцию и выводят её из оборота.

Продавцы потенциально опасной продукции привлечены к административной ответственности по за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства. ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей).

Метки: автомагазины, продукция

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