Госдума перенесла выборы президента России с 11 на 18 марта

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов к избирательному законодательству, которые отменяют открепительные удостоверения и устанавливают дату выборов президента России на день присоединения Крыма, сообщает ЕНВ.

Согласно действующему законодательству выборы президента России проходят во второе воскресенье марта.

Однако "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента Российской Федерации, совпадает с днём, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днём, выборы назначаются на следующее воскресенье", — говорится в тексте закона.

В 2018 году третье воскресенье марта попадает на 18-е число, четвертую годовщину подписания президентом России договора о присоединении Крыма. Поправки в избирательное законодательство вступят в силу, если принятый законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент. Избирательная кампания по выборам Президента РФ может начаться в период с 7 по 17 декабря.

Важнейшее изменение закона касается также отмены открепительных удостоверений. Принятые поправки предусматривают отмену открепительных удостоверений - на федеральных и региональных выборах граждане, которые не находятся по месту своей регистрации, смогут подать в территориальный или участковый избирком заявление о включении его в список для голосования по месту фактического пребывания. Гражданин может проголосовать по месту фактического пребывания только один раз. Во избежание возможных махинаций, такие заявления будут подлежать жесткому учету и контролю посредством системы ГАС Выборы и использования специальной марки.

Усиливается общественный контроль со стороны всех членов избирательной комиссии и наблюдателей, в том числе с помощью видеонаблюдения. Так наблюдатели будут иметь право производить в помещении для голосования фото- и видеосъемку, предварительно уведомив председателя или секретаря участковой комиссии. Законодательно установлена возможность видеонаблюдения в помещениях для голосования и трансляции изображения для обеспечения избирателей информацией о ходе голосования. Исключение составят избирательные участки в больницах, воинских частях, в местах содержания под стражей, на судах, находящихся в плавании, полярных станциях и избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.

Открытость информации о выборах будет обеспечена путем расширения перечня СМИ, информирующих о ходе выборов, интернет-СМИ.