Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

25 мая 2017, 09:00
Госдума перенесла выборы президента России с 11 на 18 марта

Госдума перенесла выборы президента России с 11 на 18 марта

Дата президентских выборов совпадёт с годовщиной воссоединения республики Крым и Севастополя с Россией

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов к избирательному законодательству, которые отменяют открепительные удостоверения и устанавливают дату выборов президента России на день присоединения Крыма, сообщает ЕНВ.

Согласно действующему законодательству выборы президента России проходят во второе воскресенье марта.

Однако "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента Российской Федерации, совпадает с днём, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днём, выборы назначаются на следующее воскресенье", — говорится в тексте закона.

В 2018 году третье воскресенье марта попадает на 18-е число, четвертую годовщину подписания президентом России договора о присоединении Крыма. Поправки в избирательное законодательство вступят в силу, если принятый законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент. Избирательная кампания по выборам Президента РФ может начаться в период с 7 по 17 декабря.

Важнейшее изменение закона касается также отмены открепительных удостоверений. Принятые поправки предусматривают отмену открепительных удостоверений - на федеральных и региональных выборах граждане, которые не находятся по месту своей регистрации, смогут подать в территориальный или участковый избирком заявление о включении его в список для голосования по месту фактического пребывания. Гражданин может проголосовать по месту фактического пребывания только один раз. Во избежание возможных махинаций, такие заявления будут подлежать жесткому учету и контролю посредством системы ГАС Выборы и использования специальной марки.

Усиливается общественный контроль со стороны всех членов избирательной комиссии и наблюдателей, в том числе с помощью видеонаблюдения. Так наблюдатели будут иметь право производить в помещении для голосования фото- и видеосъемку, предварительно уведомив председателя или секретаря участковой комиссии. Законодательно установлена возможность видеонаблюдения в помещениях для голосования и трансляции изображения для обеспечения избирателей информацией о ходе голосования. Исключение составят избирательные участки в больницах, воинских частях, в местах содержания под стражей, на судах, находящихся в плавании, полярных станциях и избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации.

Открытость информации о выборах будет обеспечена путем расширения перечня СМИ, информирующих о ходе выборов, интернет-СМИ.

Метки: выборы, Госдума, Крым

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Депутаты Госдумы поддержали создание реестра чиновников-коррупционеровДепутаты Госдумы поддержали создание реестра чиновников-коррупционеров
сегодня, 00:40
Пополнять список уволенных по утрате доверия госслужащих будут сами работодатели
Валерий Кан может потерять депутатский мандатВалерий Кан может потерять депутатский мандат
вчера, 13:00
Пропуск пяти мероприятий Законодательного Собрания без уважительной причины влечет возможность утраты депутатского мандата
На высшей ступени Общественной палаты Приморья – Борис СтупницкийНа высшей ступени Общественной палаты Приморья – Борис Ступницкий
вчера, 10:30
Первое заседание нового состава Общественной палаты Приморья состоялось 23 мая

Последние новости

Названо предполагаемое имя террориста, совершившего взрыв в МанчестереНазвано предполагаемое имя террориста, совершившего взрыв в Манчестере
вчера, 23:00
Британский министр внутренних дел сообщила, что подозреваемый во взрыве бомбы в понедельник в Манчестере недавно вернулся из Ливии
В отношении депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким возбуждено уголовное делоВ отношении депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким возбуждено уголовное дело
вчера, 17:40
Статья 142 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы
США пытаются помешать сотрудничеству КНДР и РоссииСША пытаются помешать сотрудничеству КНДР и России
вчера, 17:10
Об этом стало известно после запуска паромного сообщения между портами Владивосток и Раджин

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 2
18.05.2017 17:30
Прокуратурой Приморья фактически прекращены полномочия 82 депутатов 1
19.05.2017 18:00
Бюджет Приморского края откорректируют 1
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+