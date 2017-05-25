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Политика

25 мая 2017, 00:40
Госдума поддержала создание реестра чиновников-коррупционеров

Депутаты Госдумы поддержали создание реестра чиновников-коррупционеров

Пополнять список уволенных по утрате доверия госслужащих будут сами работодатели

В России появится единый реестр коррупционеров. Соответствующий проект закона Госдума приняла во втором чтении. В документе прописано создание единого реестра чиновников и сотрудников правоохранительных органов, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные преступления, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Согласно инициативе Правительства, в реестр попадут госчиновники, работники прокуратуры, сотрудники Следственного комитета и МВД, таможни, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные чиновники.

В реестр попадут также уволенные из-за коррупции работники Центробанка, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медстрахования. Обязанность работодателя по включению в такой реестр уволенных работников будет прописана в Трудовом кодексе.

Благодаря закону кадровые службы при отборе кандидатов на замещение государственных должностей смогут быстро получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции.

С 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия были уволены 1,2 тысячи чиновников. Но сейчас есть риски, что при следующем трудоустройстве такого человека информация, касающаяся причин увольнения, может быть скрыта, поэтому и нужен единый реестр.

Метки: Госдума, законопроект, коррупция

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