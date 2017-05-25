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В мире

24 мая 2017, 23:00
Названо предполагаемое имя террориста, совершившего взрыв в Манчестере

Названо предполагаемое имя террориста, совершившего взрыв в Манчестере

Британский министр внутренних дел сообщила, что подозреваемый во взрыве бомбы в понедельник в Манчестере недавно вернулся из Ливии

Следователи подозревают, Салман Абеди, сын ливийских родителей, который родился и вырос в Манчестере, взорвал бомбу на поп-концерте. В результате взрыва погибли 22 человека и десятки получили ранения, сообщает ЕНВ.

Министр внутренних дел Амбер Радд сообщила в среду "Би-би-си", что Абеди известен разведывательным службам.Как сообщает Би-би-си,Абеди могли помогать в планировании взрыва, потому что для создания этого типа бомбы необходимы специальные навыки.

Радд также заявила, что является вероятным, что Абеди действовал не один, потому что последнее нападение было более сложным, чем предыдущие. Местная полиция сообщила в среду утром, что еще 3 человека были задержаны в связи с этим делом.

После нападения в понедельник, Великобритания впервые за десять лет подняла уровень террористической угрозы до самой высокой ступени - "критической". Раддотметила, что ожидает, что повышение уровня угрозы будет временным. И также она призвала общественность вести обычную повседневную жизнь, при этом оставаясь бдительными.

Местные жители отмечают, что она боятся, потому что неизвестно, когда и где может произойти следующий теракт. Онивыражают надежду, что многие полицейские и солдаты будут мобилизованы для обеспечения общественной безопасности.

Напомним, что в понедельник на концерте в британском Манчестере прогремел мощный взрыв. Жертвами стали более 20 человек.

Метки: взрыв, Манчестер

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