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Общество

24 мая 2017, 17:40
В отношении депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким возбуждено уголовное дело

В отношении депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким возбуждено уголовное дело

Статья 142 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы города Владивостока Зинаиды Ким. Она подозревается в организации фальсификации избирательных документов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

 По версии следствия, с 12 августа по 18 сентября 2016 года подозреваемая с целью получения статуса депутата Законодательного Собрания Приморского края разработала план совершения фальсификации на выборах.

Подозреваемая консультировала неосведомленных о ее преступном умысле лиц об алгоритме их действий при осуществлении процедуры голосования, а также обеспечила явку на участковую избирательную комиссию граждан, голосующих с использованием предоставленных ею открепительных удостоверений третьих лиц.

Кроме того, организовала совершение преступления членом участковой избирательной комиссии, которая сфальсифицировала избирательные документы, а именно внесла в список избирателей недостоверных сведений о голосовавших лицах, которые в выборах участие не принимали, в голосовании не участвовали.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года в отношении члена участковой избирательной комиссии №522 с правом решающего голоса также возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 142 УК РФ).

Ранее сообщалось, что 18 сентября 2016 года подозреваемая, находясь в помещении участковой избирательной комиссии №522, приняла от избирателя открепительное удостоверение на имя другого человека, выданное другой избирательной комиссией и паспорт.

Далее, внесла в список избирателей недостоверные сведения о голосовавшем лице, который фактически участие в указанных выборах не принимал, в голосовании не участвовал, тем самым фальсифицировала избирательный документ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция части 1 статьи 142 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Метки: Дума Владивосток, СК

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