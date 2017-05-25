США пытаются помешать сотрудничеству КНДР и России

США выдвигает "ложные обвинения" после запуска паромного сообщения между портами Владивосток и Раджин, чтобы помешать экономическому сотрудничеству между Россией и КНДР, сообщает ЕНВ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам представителя северокорейского МИД, начало регулярного паромного сообщения между Северной Кореей и Россией является обычным сотрудничеством между странами.

Однако "США с помощью своих приспешников пытаются прервать экономическое сотрудничество между Северной Кореей и Россией и задушить КНДР экономически", - сообщает агентство.

Напомним, 17 мая в рамках нового регулярного рейса между КНДР и Россией во Владивосток прибыл первый грузопассажирский теплоход, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

Как сообщила агентству "Интерфакс" представитель приморской туркомпании "Новые путешествия", занимающейся организацией туров "заявок от россиян на туры в КНДР на пароме пока не поступало".

Она добавила, что интерес к новому рейсу проявили представители туркомпаний Китая.