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В мире

24 мая 2017, 17:10
США пытаются помешать сотрудничеству КНДР и России

США пытаются помешать сотрудничеству КНДР и России

Об этом стало известно после запуска паромного сообщения между портами Владивосток и Раджин

США выдвигает "ложные обвинения" после запуска паромного сообщения между портами Владивосток и Раджин, чтобы помешать экономическому сотрудничеству между Россией и КНДР, сообщает ЕНВ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). 

По словам представителя северокорейского МИД, начало регулярного паромного сообщения между Северной Кореей и Россией является обычным сотрудничеством между странами.

Однако "США с помощью своих приспешников пытаются прервать экономическое сотрудничество между Северной Кореей и Россией и задушить КНДР экономически", - сообщает агентство.

Напомним, 17 мая в рамках нового регулярного рейса между КНДР и Россией во Владивосток прибыл первый грузопассажирский теплоход, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

Как сообщила агентству "Интерфакс" представитель приморской туркомпании "Новые путешествия", занимающейся организацией туров "заявок от россиян на туры в КНДР на пароме  пока не поступало".

Она добавила, что интерес к новому рейсу проявили представители туркомпаний Китая.

Метки: Северная Корея, ЦТАК

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