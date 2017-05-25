Южная Корея обстреляла воздушный шар прилетевший из Северной Кореи

Южнокорейские военные обстреляли воздушный шар, пересекавший границу со стороны КНДР, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.

Представитель министерства национальной обороны Южной Кореи Мун Санген заявил, что в районе границы с КНДР были обнаружены около 10 летающих объектов. По словам военных, воздушный шар "нес пропагандистские листовки".

"Судя по результатам анализа, полагаем, что вероятность того, что объекты были беспилотниками, мала", — сказал Мун Санген. Как сообщили военные, предположительно, это был "воздушный шар" с пропагандистскими листовками

Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной Кореи заявили об обнаружении неопознанного объекта, который якобы попал на территорию провинции Канвондо со стороны КНДР. В ответ южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы из пулемета K-3 в сторону КНДР.

Две корейские страны меряются вооружением и иногда сталкиваются. В 2014 году КНДР обстреляли южнокорейских активистов, которые выпустили против северокорейской пропаганды воздушные шары через демилитаризованную зону, разделяющую корейский полуостров, все обошлось без жертв. А вот в 2010 году Северную Корею обвиняли в убийстве 50 граждан Южной Кореи.