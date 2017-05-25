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В мире

24 мая 2017, 15:00
Южная Корея обстреляла воздушный шар прилетевший из Северной Кореи

Южная Корея обстреляла воздушный шар прилетевший из Северной Кореи

Ранее военнослужащие заявили об обнаружении неопознанного объекта на границе с КНДР

Южнокорейские военные обстреляли воздушный шар, пересекавший границу со стороны КНДР, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.

Представитель министерства национальной обороны Южной Кореи Мун Санген заявил, что в районе границы с КНДР были обнаружены около 10 летающих объектов. По словам военных, воздушный шар "нес пропагандистские листовки".

"Судя по результатам анализа,  полагаем, что вероятность того, что объекты были беспилотниками, мала", — сказал Мун Санген. Как сообщили военные, предположительно, это был "воздушный шар" с пропагандистскими листовками

Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной Кореи заявили об обнаружении неопознанного объекта, который якобы попал на территорию провинции Канвондо со стороны КНДР. В ответ южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы из пулемета K-3 в сторону КНДР.

Две корейские страны меряются вооружением и иногда сталкиваются. В 2014 году КНДР обстреляли южнокорейских активистов, которые выпустили против северокорейской пропаганды воздушные шары через демилитаризованную зону, разделяющую корейский полуостров, все обошлось без жертв. А вот в 2010 году Северную Корею обвиняли в убийстве 50 граждан Южной Кореи.

Метки: Северная Корея, шар

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