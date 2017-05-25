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Общество

24 мая 2017, 14:20
Более 2 тонн просроченной рыбы изъято на владивостокском рыбоперерабатывающем предприятии

Более 2 тонн просроченной рыбы изъято на владивостокском рыбоперерабатывающем предприятии

Просроченная рыба в зависимости от предпочтения её владельца, будет утилизирована или уничтожена

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили более 2 тонн просроченной продукции на одном из рыбоперерабатывающих заводов Владивостока. Небезопасная продукция изъята из оборота. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Внеплановая выездная проверка РПЗ, расположенного в Первомайском районе Владивостока, выявила нарушения, связанные с оборотом небезопасной для здоровья потребителей продукции. Свежемороженая рыба и рыбные снеки собственного производства рыбоперерабатывающего предприятия, которые хранились в нескольких рефрижераторных контейнерах перед поставкой на потребительский рынок, оказались с истекшими сроками годности.

Проверяемое предприятие специализируется на переработке и реализации свежей рыбы, а также готовой к употреблению рыбной продукции: вяленой, сушеной, соленой и консервированной.

Инспекторы Россельхознадзора осмотрели производственный цех завода и места хранения и реализации продукции. В двух рефрижераторных контейнерах среди качественного товара были найдены: мешки с замороженным минтаем общим весом 1900 кг.  срок хранения большей части которого истек в октябре прошлого года, остального количества в апреле текущего; мороженой камбалой -  220 кг, срок хранения истек в марте и начале мая; упакованные в вакуумные пакеты "Наборы к пиву" из лососевых с истекшими в марте 2017г. сроками хранения, а также 70 кг камбалы, произведенной с нарушением требований межгосударственного стандарта мороженой рыбы (ГОСТ).

Вся небезопасная продукция (2,2т) изъята из оборота и помещена на изолированное хранение на время административного разбирательства. По его окончанию, как показывает практика, просроченная рыба в зависимости от предпочтения её владельца, будет утилизирована или уничтожена.

Метки: просроченная рыба, рыба

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