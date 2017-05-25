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Экономика

24 мая 2017, 13:30
В Приморье на достройку Hyatt выделили 1,2 млрд рублей

В Приморье на достройку Hyatt выделили 1,2 млрд рублей

Планируется, что одна из гостиниц должна принять первых гостей уже в сентябре этого года на ВЭФе

На майской сессии Законодательного Собрания рассматривался вопрос об очередной корректировке краевого бюджета. Как сообщил депутатам первый вице-губернатор Василий Усольцев, внесение изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" обусловлено поступлением безвозмездных средств из федерального бюджета в сумме 2 млрд 18 млн рублей и увеличением бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в сумме 331 млн 711 тысяч рублей. В итоге общая сумма доходов увеличивается на 2 млрд 350 млн рублей. Большинством голосов закон принят сразу в трех чтениях, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

В результате дополнительное финансирование будет выделено по ряду социально важных направлений. Так по департаменту здравоохранения Приморского края на внедрение современных информационных технологий в систему здравоохранения будет выделено 193 млн 200 тысяч рублей. На приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций - 67 млн 800 тысяч рублей, эти средства будут направлены на оснащение первичных онкологических кабинетов (48 млн рублей), КГБУ "Дальнереченская центральная городская больница" (12 млн 300 тысяч рублей), на приобретение 10 датчиков для аппаратов УЗИ для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка – 7 млн 500 тысяч рублей. Кроме того 46 млн 200 тысяч рублей выделяется на приобретение расходных материалов для неонатального аудиологического скрининга, а также для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.

Также 15 млн рублей будет направлено "Приморскому краевому противотуберкулезному диспансеру" для приобретения компьютерного томографа. 9 млн рублей - на приобретение вакцины против клещевого энцефалита. 3,4 млн рублей - на капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учреждения "Дальнереченская центральная городская больница".

Дополнительные средства получит система краевого образования. В частности на завершение строительства детского сада на 280 мест по ул. Гагарина в г. Большой Камень – 49 млн 555 тысяч рублей. На строительство нового здания школы на 1100 мест в микрорайоне "Междуречье" в г. Уссурийске – 20 млн 598 тысяч рублей. Полтора миллиона рублей предусмотрено на замену деревянных оконных блоков в средней общеобразовательной школе № 4 с. Кокшаровка Чугуевского муниципального района и 497 тысяч рублей на аналогичные работы в средней общеобразовательной школе с. Сергеевка.

Выделяются средства на приобретение 3 автобусов для Центров содействия семейного устройства детей-сирот Арсеньева и Спасска-Дальнего, а также краевого государственного образовательного бюджетного учреждения "Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа". На эти цели предусмотрено 7 млн 13 тысяч рублей.

Кроме того дополнительные расходы предусмотрены на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 323 млн 199 тысячи рублей. На строительство сооружений инженерной защиты от наводнений в с. Новомихайловка Чугуевского муниципального района в сумме 10 млн 866 тысяч рублей.

Также в рамках корректировки принято положительное решение о возможном предоставлении Государственной гарантии в сумме 1 млрд 200 млн рублей с целью дальнейшего кредитования ОАО "Наш дом Приморье" для обеспечения финансирования строительства гостиничных комплексов класса 5 звезд на материковой части г. Владивостока, с обеспечением гарантированных обязательств в равных долях в 2018 и 2019 годах.

Вопрос вызвал дискуссию среди депутатского корпуса. Как заверил парламентариев Василий Усольцев, это последние бюджетные средства, которые будут задействованы на достройку данных объектов. Планируется, что одна из гостиниц должна принять первых гостей уже в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме.

Метки: бюджет, гостиница, ЗСПК

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