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Политика

24 мая 2017, 13:00
Валерий Кан может потерять депутатский мандат

Валерий Кан может потерять депутатский мандат

Пропуск пяти мероприятий Законодательного Собрания без уважительной причины влечет возможность утраты депутатского мандата

На заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания парламентарии рассмотрели вопрос о несоблюдении депутатом Валерием Каном обязанностей предусмотренных статьей 11 закона "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края". Депутат Валерий Кан отсутствовал 29 марта и 28 апреля на заседаниях Законодательного Собрания, 12 апреля на заседании комитета по региональной политике и законности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

По заключению правового управления аппарата Законодательного Собрания, 29 марта, будучи депутатом на постоянной основе, Валерий Кан не поставил в известность Законодательное Собрание и уехал за границу – проходил лечение в одной из клиник Сеула. Выехать за границу депутат может, только находясь в очередном отпуске либо в отпуске без сохранения заработной платы, пояснили в правовом управлении. Независимо от того, куда выезжал депутат, на лечение ли или по каким-то другим делам, он должен был поставить в известность председателя Законодательного Собрания, написав заявление на отпуск. Поэтому правовое управление полагает, что отсутствие на заседании Законодательного Собрания 29 марта нельзя признать уважительной причиной. Также без уважительной причины депутат Валерий Кан отсутствовал на заседании комитета по региональной политике и законности 12 апреля, а также на заседании Законодательного Собрания 28 апреля, сославшись на семейные обстоятельства.

"Согласно краевому закону о статусе депутата Заксобрания за два прогула заседаний допускается лишение одной заработной платы, а за пять - лишение мандата, - комментирует ситуацию член комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Андрей Ищенко. - Поскольку Валерий Кан работает на освобожденной основе, то в данном случае, предупреждение, вынесенное комитетом, в том числе, в публичное пространство, является актом демонстрации закрепленности положений краевого закона. От рекомендаций и личных просьб с прошлого года мы перешли к нормативному регулированию. То же самое сделали федеральные коллеги. Наша позиция основывалась на том, чтобы принять меры, позволившие повысить эффективность Законодательного Собрания".

"По ряду обстоятельств, а пока мы не можем судить насколько они серьезные или не серьезные, депутат Валерий Кан пропускает мероприятия краевого парламента, - сказал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков. – Мы вынуждены указать на недопустимость подобных действий. Будем выносить этот вопрос на заседание Законодательного Собрания Приморского края и предупреждать Валерия Кана о том, что продолжение подобных шагов может привести к тому, что он потеряет депутатский мандат. Я напомню, что пропуск пяти мероприятий Законодательного Собрания без уважительной причины влечет возможность утраты депутатского мандата".

В результате, депутаты комитета решили признать неуважительной причину отсутствия депутата Валерия Кана на двух заседаниях Законодательного Собрания и на заседании комитета по региональной политике и законности.

"Насколько мне известно, Валерий Кан работает на освобожденной основе, и, как и в прошлом созыве, отнюдь не является активным депутатом краевого парламента именно внутри ЗСПК, хотя он ведет активную деятельность по спортивному и патриотическому воспитанию молодежи у себя на территории. Но правила депутатской этики меняются, ужесточение статуса депутата ЗСПК требуют работы не только на округе, но и на комитетах, заседаниях, а также приемах граждан. Поэтому претензии профильного комитета по этике не беспочвенны", - подытожил директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев.

Метки: депутат, ЗСПК

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