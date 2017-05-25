"День путешественника" прошел в кампусе Дальневосточного федерального университета

В рамках Тихоокеанского туристического форума 20 мая, прошло мероприятие "День путешественника". Данная выставка полюбилась жителям и гостям краевой столицы из-за того, что прийти и оценить новые туристические продукты смог каждый желающий, сообщает ЕНВ.

На минувших выходных в Дальневосточном федеральном университете прошла международная туристическая выставка PITE-2017. Главное ее событие – "Тур возможностей" – собрало около 110 компаний из десятков стран АТР.

Наряду с зарубежными направлениями были представлены и возможности приморского туризма. Напомним, что за несколько лет туристский поток в Приморский край вырос в несколько раз. Так, за 2016 год в Приморском крае побывало свыше 350 тысяч туристов из КНР. Более высокую динамику посещения Приморья в последние годы показывают южнокорейские туристы – в прошлом году около 50 тысяч корейцев прибыло в южный регион Дальнего Востока России с целью отдыха. Эти данные превысил показатель двухгодичной давности примерно на две трети. Кроме того, на фоне многостороннего укрепления связей между Россией и Японии вырос и турпоток из "страны восходящего солнца".

Подробности смотрите в материале корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Богдана Юра.

На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

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