На высшей ступени Общественной палаты Приморья – Борис Ступницкий

Председателем второго созыва Общественной палаты Приморья единогласно избран Борис Ступницкий, сообщает ЕНВ.

Первое заседание нового состава Общественной палаты Приморья состоялось 23 мая. Участие в нем приняли губернатор края Владимир Миклушевский и спикер Законодательного собрания края Александр Ролик.

Напомним, в Приморском крае закон об Общественной палате появился в 2013 году по инициативе Владимира Миклушевского. А уже в 2014 году, на восемь лет позже, впрочем, чем в большинстве субъектов Федерации, в крае нашенском был сформирован первый созыв палаты, ставшей главной площадкой для координации действий институтов гражданского общества в регионе.

Глава региона в своем выступлении перед Общественной палатой пожелал ее новому составу успешной и плодотворной работы, отметив, что за три года работы первого состава ОП ПК были реализованы важные инициативы общественности Приморья в области межнациональных отношений, экологии, здравоохранения, культуры, образования, противодействия коррупции.

"Через экспертизу Общественной палаты проходят самые важные законопроекты. Сегодня Общественная палата — площадка для диалога между гражданами и властью. Ваша задача — помочь власти выявить актуальные проблемы и предложить действенные механизмы для их решения. Я и мои заместители всегда готовы помочь вам", — подчеркнул губернатор.

А председатель ЗСПК Александр Ролик в своем спиче отметил контрольные функции Общественной палаты.

"В конце прошлого года мы активно работали над краевым законом, регламентирующим деятельность Общественной палаты, приняв совершенно новый порядок ее формирования. Уверен, эти изменения закона пойдут на пользу общему делу", - добавил спикер краевого парламента.

Отметим, что, впрочем, новый порядок формирования ОП ПК уже на первом заседании палаты продемонстрировал "сбой"; из тридцати избранных членов ОП ПК на первом заседании палаты "необъяснимо" отсутствовал единственный член ОП Сергей Мильвит – кстати, в рамках нового приморского закона назначенный, а не избранный, как большинство членов ОП ПК…

В ходе первого заседания палаты были рассмотрены четыре вопроса повестки; в том числе единогласно избраны председатель нового состава Общественной палаты Приморья, его заместитель и восьми комиссий Общественной палаты Приморья.

Председателем Общественной палаты, как и предполагали ЕНВ в своей вчерашней публикации, открытым голосованием был единогласно избран председатель Торгово-промышленной палаты Приморья Борис Ступницкий, его заместителем — представитель ветеранской организации МВД ПК Валерий Яшин.

Председателями общественных комиссий ОП ПК стали: по общественному контролю — Валерий Яшин, по этике и регламенту — Владимир Богомолов, по содействию экономическому развитию — Юлия Пак (заместитель – Виталий Дубовой), по качеству жизни и социальному развитию — Денис Григорьев, по развитию человеческого потенциала — Владимир Макаров, по экологической безопасности и природопользованию — Валентин Лабонин (заместитель – Андрей Караваев), по защите прав и свобод граждан — Алексей Буяков (заместитель – Елена Текиева), по развитию гражданского общества — Вероника Муза.

В интервью ЕНВ заместитель председателя комиссии ОП ПК по Общественному контролю Алексей Сузанский отметил, что первому заседанию ОП ПК предшествовала большая организационная работа.

"Рабочей группой палаты, в работе которой я принимал участие, были предварительно проработаны все варианты как качественного, так и количественного состава комиссий ОП, согласованы назначения руководителей комиссий и их заместителей, определен круг первостепенноважных вопросов деятельности Общественной палаты. Например, для нас очевидно, что необходимо качественное улучшение условий работы ОП в плане увеличения занимаемой палатой "полезной площади". Сегодня (и так все три года ее полезной для власти и общества деятельности) ОП ПК ютится в единственном крайне небольшом кабинете: а это - все пять ее штатных сотрудников плюс тридцать членов ОП и их помощники! Назрела необходимость в предоставлении ОП как минимум еще двух помещений – оборудованном современной оргтехникой кабинете руководителей ОП ПК и некоем подобии большой и удобной совещательной комнаты палаты – со всеми видами коммуникации и связи".