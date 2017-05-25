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Китай

24 мая 2017, 11:20
Россия и Китай построят самолет нового поколения

Россия и Китай построят самолет нового поколения

Лайнер в базовой комплектации будет иметь вместимость 280 пассажиро-мест и дальность полета 12 000 км

Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания (CRAIC) была создана 22 мая в Шанхае, что стало важным шагом в проекте разработки китайско-российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. На фюзеляже этого самолета нанесены надписи "СОМАС" и "UAC", что означает особенный "ген": две материнские компании - Китайская корпорация гражданского авиастроения (СОМАС) и российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Жэньминь жибао". 

"Три шага" к китайскому производству самолетов

Председатель правления компании СОМАС Цзинь Чжуанлун сказал в интервью, что разработка отечественного пассажирского самолета должна пройти "в три шага". Первый шаг - продвижение запуска нового регионального самолета ARJ21, что заняло 10 с лишним лет: "два самолета уже переданы авиаоператорам и введены в эксплуатацию, в настоящее время имеются благоприятные рыночные условия, пассажироперевозки превышают 10 тыс. человек", второй шаг - в начале мая был успешно завершен первый полет крупного лайнера С919, "таким образом он всесторонне вошел в фазу пробных полетов и тестирования".

Цзинь Чжуанлун сказал, что уже давно, еще во время разработки крупного лайнера С919, стала вынашиваться концепция проекта широкофюзеляжного самолета.

На церемонии открытия совместного предприятия 22 мая вице-президент "ОАК" Владислав Масалов заявил, что широкофюзеляжные самолеты занимают особое место на мировом рынке гражданской авиации, их число не достигает и 20%, а общая рыночная капитализация - более 50%. По прогнозам, с 2023 по 2045 годы, мировой спрос на широкофюзеляжные самолеты составит более 7000 единиц, в том числе 15% спроса происходит со стороны Китая.

"Расписание" широкофюзеляжного самолета

"На основе текущего состояния в сфере исследований и разработок, мы планируем с 2025 по 2027 годы завершить "первый полет" и передачу заказчику российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета", - сказал президент "ОАК" Юрий Слюсарь.

Владислав Масалов исполняет обязанности первого председателя Китайско-российской международной коммерческой авиастроительной компании (CRAIC). Он пояснил, что стороны уже определили план развития серии широкофюзеляжных самолетов, утвердили дальность полетов (12 тыс. км) и количество мест (280).

Вице-президент "ОАК" подчеркнул, что китайско-российский широкофюзеляжный самолет будет иметь "15%-ное конкурентное преимущество" по сравнению с "Boeing 787" и "Airbus A350", которое главным образом будет отражаться в расходе горючего двигателем и других рабочих характеристиках.

Масалов также отметил, что китайско-российский широкофюзеляжный лайнер будет отличаться высоким уровнем безопасности, обеспечит пассажирам более комфортные условия для полета, а также более полно удовлетворять потребности аэропорта и авиакомпаний в эксплуатации, технобслуживании самолета и т.д.

Отвечая на вопросы журналистов, Масалов опроверг предположения о том, что китайско-российскому широкофюзеляжному самолету большой дальности будет присвоено имя "С929". "Мы провели предварительные исследования, в ближайшее время вместе с нашими коллегами из СОМАС будем определять название", - сказал он.

Китайско-российское сотрудничество предоставляет "взаимодополняющие преимущества"

В комментарии подчеркивается, что китайско-российский широкофюзеляжный самолет - крупный стратегический проект двустороннего делового сотрудничества в сфере высоких технологий, развертываемый на фоне всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

По мнению экспертов отрасли, китайско-российское сотрудничество в разработке широкофюзеляжных самолетов предоставляет "взаимодополняющие преимущества".

"Стороны придерживаются принципов развития на основе взаимного сотрудничества, дополняющих друг друга преимуществ, обоюдного выигрыша и стремления к совершенству", - сказал Цзинь Чжуанлун, отметив, что штаб-квартира и сборочная линия совместного предприятия размещены в Шанхае, а центр исследований и разработок - в Москве, "накопленный в процессе разработок коммерческих самолетов опыт двух компаний, а также соответствующие технические резервы будет в первую очередь применяться в этом самолете".

Китайская и российская сторона инвестировали миллиарды долларов на создание совместного предприятия для "устранения пробелов на определенных рынках между двумя странами". Респонденты выразили уверенность в том, что в данном самолете будут использованы передовые решения, будут открыто выбраны лучшие мировые поставщики. 

Метки: Китай, самолет

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