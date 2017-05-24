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Экономика

24 мая 2017, 10:10
"Роснефть" включила Владивостоке в список городов для проведения собраний акционеров

"Роснефть" включила Владивосток в список городов для проведения собраний акционеров

В 2017 году компания может собрать акционеров в Сочи

"Роснефть" предлагает внести изменения в устав компании и добавить в список городов для проведения собраний акционеров Владивосток и столицу Подмосковья - Красногорск, говорится в материалах к собранию акционеров компании, сообщает ЕНВ со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Расширение списка Владивостоком обусловлено повышенным интересом к деятельности компании со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, реализацией компанией масштабных инвестиционных проектов (судостроительного комплекса "Звезда" и Восточного нефтехимического комплекса), а также проживанием на Дальнем Востоке около 11,9% акционеров "Роснефти" - физических лиц", - говорится в материалах.

К тому же после саммита АТЭС-2012 Владивосток обладает всей инфраструктурой для проведения собраний акционеров компании, добавляет "Роснефть". Включение в список Красногорска объясняется тем, что это удобный город недалеко от Москвы.

"В целях обеспечения более широкого выбора площадок для проведения собраний акционеров в Московском регионе предлагается включить город Красногорск. Красногорск расположен в непосредственной близости от Москвы, обладает развитой инфраструктурой, что позволит обеспечить доступность места проведения собраний акционеров для акционеров компании", - говорится в материалах.

По действующему уставу компании, годовые собрания акционеров могут проходить в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске и Хабаровске.

Ранее "Роснефть" встречалась с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Краснодаре. Как ожидается, в этом году компания может собрать акционеров в Сочи.

Метки: Роснефть

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