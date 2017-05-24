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Южная Корея

24 мая 2017, 09:00
Южная Корея намерена увеличить туристический поток в Приморский край

Южная Корея намерена увеличить туристический поток в Приморский край

В 2016 году почти 50 тысяч жителей Кореи приезжало в край

Делегация из Республики Корея во главе с президентом Национальной организации туризма Кореи Чхан Су Чжон прибыла в Приморский край для обсуждения вопросов увеличения потока туристов между странами, налаживания межкультурных и межкоммуникационных связей, сообщает ЕНВ.

Представитель Национальной организации туризма Кореи Чхан Су Чжон сообщил, что за прошедший год и первую декаду 2017 поток туристов увеличился в несколько раз. Кроме того, интерес жителей Южной Кореи к региону Дальнего востока продолжает увеличиваться.

"В 2016 году почти 50 тысяч жителей Кореи приезжало в Приморский край. А за первые несколько месяцев 2017 года туристический поток снова начал расти кардинально высокими цифрами. Наша делегация посетило Владивосток с целью познать на своем опыте то, к чему так стремятся наши граждане", - рассказал Чхан Су Чжон.

Чхан Су Чжон добавил, что, посетив остров Русский, игорно-развлекательную зону "Приморье", железнодорожный вокзал и другие объекты турпоказа, он убедился, что Владивосток – интересный и привлекательный для корейских туристов город, и он намерен приложить все усилия для увеличения турпотока в Приморье в три раза.

Но, в своей речи представителями властной структуры Республики Кореи было поднято несколько волнующих вопросов, одним из которых является безопасность туристов из Кореи.

"В Приморье уделяется огромное внимание вопросам личной безопасности каждого иностранного гражданина. Совсем скоро департамент правоохранительной деятельности совместно с УВД выпустят памятку, в которой будут прописаны все основные положения о вопросах безопасности для посещающих Приморский край",- рассказал глава департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Дмитрий Леонов.

Представители делегации Южной Кореи и российской стороны также обсудили вопрос привлечения потока туристов из России в корейскую провинцию Канвондо в период проведения Олимпийских игр 2018 года.

"Мы надеемся, что вы станете одним из главных пунктов активного формирования и направления туристских потоков из российских регионов в Пхёнчхан", – рассказал глава национальной организации туризма Кореи.

В свою очередь вице-губернатор края Евгений Полянский сообщил, что в рамках проведения Олимпиады делегация Приморского края посетит Канвондо, а также рассказал, что этот вопрос рассматривался на российско-корейской секции Третьего Тихоокеанского туристского форума, который состоялся на прошлой неделе в Приморье. Руководство края приложит все усилия, чтобы стать транзитной точкой для путешественников – гостей Олимпиады.

Метки: туризм, Южная Корея

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