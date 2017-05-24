В Владивостоке АО "Приморгражданпроект" задолжало работникам свыше 10 млн. рублей

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока проверила соблюдение требований трудового законодательства в деятельности АО "Приморгражданпроект". В ходе проверки установлены нарушения сроков выплаты заработной платы перед 191 сотрудником организации. Выявлено, что зарплата не выплачивалась свыше двух месяцев с декабря 2016 года по февраль 2017 года, чем нарушалось конституционное право на вознаграждение за труд, сообщает ЕНВ.

В результате этого перед работниками образовалась задолженность в размере свыше 10 млн рублей.

При этом на расчетных счетах организации имелись денежные средства, достаточные для оплаты труда.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения следственным отделом по Фрунзенскому району г. Владивостока СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре района.

В свою очередь, прокуратура района также приняла комплекс мер реагирования, направленный на восстановление нарушенных трудовых прав работников.

Так, руководителю АО "Приморгражданпроект" внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения в сфере охраны труда, в отношении юридического лица вынесено постановление об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда в Приморском крае.

Во исполнение требований прокурора погашена задолженность перед работниками предприятия в размере свыше 10 млн. рублей.