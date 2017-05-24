Правительственная комиссия одобрила поправки в закон о "дальневосточном гектаре"

Изменения в федеральные законы о "дальневосточном гектаре" и государственной регистрации недвижимости, предложенные Минвостокразвития России, были одобрены на заседании комиссии Правительства России по законопроектной деятельности, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Миновстокразвития.

"Изменения направлены в первую очередь на сокращение числа отказов в предоставлении земельных участков гражданам и расширение территорий, где можно получить "дальневосточный гектар". Все это позволит сделать получение земли на Дальнем Востоке более удобным и простым, - объяснил статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков. – В проекте закона предусмотрена возможность корректировки границ предоставляемого земельного участка в случаях, когда он пересекает границы других земель, либо ограничивает к ним доступ. В указанных случаях гражданину с его согласия может быть предоставлен другой земельный участок, либо изменены границы запрашиваемого".

Также расширяется перечень территорий, на которых можно можно получить участок.

"Снимается запрет на предоставление земельных участков, расположенных над участками недр, предоставленных для некоторых видов недропользования. Допускается предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий. Последнее особенно актуально для некоторых регионов. Например, в Еврейской автономной области из-за этого оказались "закрыты" 85 процентов земель региона", – уточнил замглавы Минвостокразвития.

Ранее вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев неоднократно говорил о необходимости расширения земель для предоставления "дальневосточного гектара" за счет охотугодий и территорий, находящихся в ведении Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

"Всегда есть приоритеты экономического развития. Охотугодья, как правило, измеряются десятками тысяч гектар. Если из этих тысяч гектар какое-то количество возьмут для ведения сельского хозяйства, строительства домов, то страна точно выиграет. И на это количество земли уменьшится площадь охотугодий. Ничего страшного здесь не произойдет. Охотугодья не предоставляют право пользования землей. Они дают только право использования объектов животного мира, которые находятся на этой земле. Эти два права путать не надо. Право на землю мы будем предоставлять соответственно с интересами развития страны", - сказал Юрий Трутнев.

Дополнительно в федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вносятся поправки, связанные со вступлением с 1 января в силу федерального закона "О государственной регистрации недвижимости".

Напомним, процедура получения земельного участка в рамках программы "Дальневосточный гектар" может быть сокращена в два раза. Об этом сообщил Александр Галушка на заседании коллегии Министерства, посвященной подведению итогов работы за год.