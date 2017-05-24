За отказ от медосведетельствования будут лишать прав на три года

За отказ от медосведетельствования​ на три года будут лишать прав. В первую очередь, документ касается наркоманов — они специально отказываются проходить проверку, чтобы никто не узнал об их опьянении, иначе придётся вставать на учёт в наркодиспансере, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

В настоящее время водитель, не желающий проходить проверку у инспектора ГИБДД и врача, несёт такую же ответственность, как за вождение в пьяном виде, то есть его штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок до 2-х лет. При этом многие водители осознанно отказываются от проверки.

Согласно инициативе МВД, опубликованной на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, суды за отказ от освидетельствования на состояние опьянения смогут лишать прав водителей на срок до трёх лет и штрафовать на сумму 35 тысяч рублей. Поправки предполагается внести статью 12.26 Административного кодекса.

"Вы видите, что сумма прописана всего пять тысяч — это не много. И это не главное. Ведь разговор идёт не о тех, кто выпил и сел за руль, а о тех, кто употребляет наркотики и психотропные вещества уйти ответственности, от которой они пытаются уйти, чтобы их не поставили на учёт", — объяснил "Парламентской газете" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора"Вячеслав Лысаков. Он подчеркнул, что речь идёт не об ужесточении наказания, а о том, чтобы от ответственности не уходили водители — наркоманы, которые боятся оглашения информации о том, что они употребляют запрещённые вещества.

По мнению депутата, если подобные меры будут одобрены, то многие проблемы с водителями в состоянии опьянения решатся.

По статистике ГИБДД, в 2016 году за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения было возбуждено 246 тысяч 802 дела. 4 288 водителей, участвовавших в ДТП, имели признаки опьянения, но отказались от прохождения освидетельствования. В этих ДТП погибли 193 человека и были ранены 6 114 человек.

В настоящее время одной из основных причин отказа от медицинского освидетельствования на состояние опьянения является наличие обязательных государственных мер воздействия — постановка на учёт в наркологических диспансерах.

1260 ДТП в прошлом году произошло с участием водителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения — это 7,5 процента от всех ДТП с участием находящихся в состоянии опьянения водителей.

"Нововведения позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Правительстве отмечают, что предлагаемые изменения не повлекут дополнительных расходов из бюджета и соответствуют положениям Договора о ЕАЭС, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.