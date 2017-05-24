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Китай

23 мая 2017, 16:20
В Китае представлен китайско-российский трансграничный туристический маршрут

В Китае представлен китайско-российский трансграничный туристический маршрут

В презентации приняло участие более 180 человек

На днях на состоявшейся в городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян) туристической презентации был представлен китайско-российский трансграничный туристический маршрут -- курортный геопарк Удаляньчи - Хэйхэ - Амурская область - Республика Саха, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Чжунсиньшэ".

Как стало известно, туристические ведомства и предприятия двух стран намерены объединить местные туристические ресурсы, использовать преимущества природных достопримечательностей, таких как минеральные источники и вулканы, а также самобытную культуру холодных зон России, чтобы создать классический китайско-российский туристический маршрут.

Вице-мэр города Хэйхэ Ма Чуньбо заявил, что в последние годы Хэйхэ углубляет туристическое сотрудничество с Амурской областью и Республикой Саха РФ. У сторон имеется благоприятная база и огромное пространство для сотрудничества.

Презентация состоялась в рамках проходящей в г. Хэйхэ Китайско-российской ярмарки пограничных городов-2017. В презентации приняло участие более 180 человек, в том числе представители местных властей Китая и России, а также представители известных китайских турагентств.

Китайско-российская ярмарка пограничных городов-2017 открылась 19 мая в г. Хэйхэ и продлится десять дней. В ней принимает участие более 400 представителей деловых кругов двух стран.

Метки: Китай, Хэйхэ

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