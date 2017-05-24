Во Владивостоке осудили участника "Бойцовского клуба"

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя 1988 года рождения, называвший себя участником "Бойцовского клуба", за убийство мужчины, сообщает ЕНВ.

Как установлено в судебном заседании, в ночь на 11 октября 2016 года возле дома на улице Семеновская, д. 12 в городе Владивостоке, возле увеселительного заведения "Виски-бар" двое мужчин приставали к девушке. За нее вступились молодые люди. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе, возникшей с потерпевшим ссоры, сначала нанес ему удары в область головы и тела. Затем, с целью убийства, используя нож, изготовленный самодельным способом, нанес целенаправленные удары в поясничную область и в область шеи. От полученных повреждений потерпевший умер.

Как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признавал в полном объеме.

За содеянное суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на сумму 2 млн. рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.