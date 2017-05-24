Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

23 мая 2017, 15:20
В Приморье проходят отборочные соревнования конкурса "Отличники войсковой разведки"

В Приморье проходят отборочные соревнования конкурса "Отличники войсковой разведки"

Общий итог окружного конкурса будет подведен 25 мая

В рамках Армейских международных игр на полигоне Сергеевский в Приморском крае проходит отборочный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" Восточного военного округа, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Шесть лучших разведывательных подразделений, победителей состязаний в общевойсковых объединениях и в береговых частях Тихоокеанского флота на Камчатке, в Бурятии, Читинской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях, определяют лучшую команду, которая представит Восточный военный округ во Всеармейском конкурсе.

В ходе практической части конкурса разведчики совершили  15-километровый марш-бросок на время с прохождением пяти контрольных точек и выполнением нормативов по выходу разведгруппы в район сбора после выполнения задания.

В программу конкурса также включены состязания механиков-водителей, которые определяют лучшего в управлении боевой машиной пехоты БМП-2 на пересеченной местности на дистанции более 5 километров.

Разведчики уже прошли специальную дистанцию –– "тропу разведчика". Команды численностью по 10 человек со штатным оружием преодолевали двухметровый забор, кирпичную стену и препятствие из колючей проволоки,  попутно обезвреживая взрывные устройства и ведя бой с условным противником. Также не обошлось и без транспортировки "раненого" через ров и метания ножа.

В завершение военнослужащим предстояло проползти по подземному тоннелю в противогазе, заминировать железнодорожные пути условного противника и пробежать по турнику.

По сравнению с прошлым годом трасса усложнилась добавлением так называемой динамической стены.

Первое место на "тропе разведчика" заняла команда общевойскового объединения из Приморского края.

Общий итог окружного конкурса будет подведен 25 мая. Команда-победитель будет представлять ВВО на Всеармейском этапе соревнований, который пройдет во второй половине июня в Новосибирске.

Метки: ВВО, конкурс, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Более 2 тонн просроченной рыбы изъято на владивостокском рыбоперерабатывающем предприятииБолее 2 тонн просроченной рыбы изъято на владивостокском рыбоперерабатывающем предприятии
сегодня, 14:20
Просроченная рыба в зависимости от предпочтения её владельца, будет утилизирована или уничтожена
"День путешественника" прошел в кампусе Дальневосточного федерального университета"День путешественника" прошел в кампусе Дальневосточного федерального университета
сегодня, 12:20
Туристический форум PITE-2017 собрал более 100 туроператоров и туристических направлений в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
В Владивостоке АО "Приморгражданпроект" задолжало работникам свыше 10 млн. рублейВ Владивостоке АО "Приморгражданпроект" задолжало работникам свыше 10 млн. рублей
сегодня, 00:00
После вмешательства прокуратуры, долги по зарплате перед работниками были погашены

Последние новости

Южная Корея обстреляла воздушный шар прилетевший из Северной КореиЮжная Корея обстреляла воздушный шар прилетевший из Северной Кореи
сегодня, 15:00
Ранее военнослужащие заявили об обнаружении неопознанного объекта на границе с КНДР
В Приморье на достройку Hyatt выделили 1,2 млрд рублейВ Приморье на достройку Hyatt выделили 1,2 млрд рублей
сегодня, 13:30
Планируется, что одна из гостиниц должна принять первых гостей уже в сентябре этого года на ВЭФе
Валерий Кан может потерять депутатский мандатВалерий Кан может потерять депутатский мандат
сегодня, 13:00
Пропуск пяти мероприятий Законодательного Собрания без уважительной причины влечет возможность утраты депутатского мандата

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 2
18.05.2017 17:30
Прокуратурой Приморья фактически прекращены полномочия 82 депутатов 1
19.05.2017 18:00
Бюджет Приморского края откорректируют 1
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+