В Приморье проходят отборочные соревнования конкурса "Отличники войсковой разведки"

В рамках Армейских международных игр на полигоне Сергеевский в Приморском крае проходит отборочный этап конкурса "Отличники войсковой разведки" Восточного военного округа, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Шесть лучших разведывательных подразделений, победителей состязаний в общевойсковых объединениях и в береговых частях Тихоокеанского флота на Камчатке, в Бурятии, Читинской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях, определяют лучшую команду, которая представит Восточный военный округ во Всеармейском конкурсе.

В ходе практической части конкурса разведчики совершили 15-километровый марш-бросок на время с прохождением пяти контрольных точек и выполнением нормативов по выходу разведгруппы в район сбора после выполнения задания.

В программу конкурса также включены состязания механиков-водителей, которые определяют лучшего в управлении боевой машиной пехоты БМП-2 на пересеченной местности на дистанции более 5 километров.

Разведчики уже прошли специальную дистанцию –– "тропу разведчика". Команды численностью по 10 человек со штатным оружием преодолевали двухметровый забор, кирпичную стену и препятствие из колючей проволоки, попутно обезвреживая взрывные устройства и ведя бой с условным противником. Также не обошлось и без транспортировки "раненого" через ров и метания ножа.

В завершение военнослужащим предстояло проползти по подземному тоннелю в противогазе, заминировать железнодорожные пути условного противника и пробежать по турнику.

По сравнению с прошлым годом трасса усложнилась добавлением так называемой динамической стены.

Первое место на "тропе разведчика" заняла команда общевойскового объединения из Приморского края.

Общий итог окружного конкурса будет подведен 25 мая. Команда-победитель будет представлять ВВО на Всеармейском этапе соревнований, который пройдет во второй половине июня в Новосибирске.