Общественная палата Приморья выбирает руководителя

Сегодня в ходе первого заседания ОП ПК нового созыва тридцать ее членов изберут руководящий состав палаты, сообщает ЕНВ.

По информации издания, Виктора Ларина на посту председателя ОП Приморья, скорее всего сменит председатель Торгово-промышленной палаты ПК Борис Ступницкий.

Как рассказал ЕНВ в интервью член ОП ПК Алексей Сузанский, Борис Владимирович Ступницкий пользуется заслуженным уважением приморцев, является одним из авторитетных общественников края.

"После окончания ДВГУ Борис Владимирович работал работал в системе министерства внешнеэкономических связей. С 2005 года – на руководящих должностях в территориальных управлениях Минэкономразвития и Минпромторга России по Приморскому краю", - сообщил ЕНВ коллега Ступницкого по работе в Общественной палате.