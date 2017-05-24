"ДВ-Инжиниринг" запустит производство оборудования для инженерных систем в Приморье

Производство источников бесперебойного питания откроет компания "ДВ-Инжиниринг", резидент Свободного порта Владивосток, в Приморье. Соответствующее соглашение подписано инвестором с Корпорацией развития Дальнего Востока. Продукция, изготовленная на заводе во Владивостоке, будет представлена на российском рынке, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Инвестиционный проект является совместным производством компании "ИНСИСТЕМС" (входит в группу компаний ЛАНИТ) и Группы Legrand. Общая сумма капиталовложений в проект составит свыше 20 млн. рублей.

На предприятии по производству источников бесперебойного питания будет осуществляться сборка оборудования, калибровка и установка (обновление) программного обеспечения, проверка систем удаленного мониторинга и синхронизации ИБП, проверка его работоспособности и выходной контроль качества каждого изделия.

Генеральный директор группы Legrand в России и СНГ Алексис Конан пояснил, что "производство подразумевает выпуск электротехнического оборудования для крупных инфраструктурных проектов, проектов гражданского и промышленного строительства, центров обработки данных".

На первом этапе развития нового производства планируется собирать моноблочные трехфазные источники бесперебойного питания серии KEORT мощностью от 10 до 120 кВА, соответствующие российским и европейским стандартам качества. К работе будут привлечены высококвалифицированные специалисты, прошедшие сертификацию на заводах Legrand.

По словам генерального директора "ИНСИСТЕМС" Евгения Вирцер, Корпорация развития Дальнего Востока оказала серьезное содействие в том, чтобы проект получил статус резидента Свободного порта.

"Сейчас для большого количества проектов на Дальнем Востоке оборудование приходится привозить с западной части России. В то же время ниша локальных производств свободна. Ее мы и планируем занять. Выбор места для нового производства не случайно пал на дальневосточный регион. Условия для инвестиций и развития промышленных и инфраструктурных проектов, которые создает государство в регионе, действительно уникальны. Здесь удобная логистика и есть необходимые кадры для нашего предприятия", - отмечает он.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов подчеркнул, что задача Корпорации - обеспечить административное сопровождение инвестиционных проектов: "Все стороны заинтересованы в успешном старте новых производств, их эффективной реализации и стабильном развитии. Бизнес-инструменты и преференции особого экономического режима дают серьезный стимул компаниям наращивать производственные мощности".

Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что в инвестиции, привлеченные на Дальний Восток с помощью инструментов развития – ТОР, Свободного порта Владивосток, целевой поддержки инвестиционных проектов - будут увеличены почти в два раза.

"Новые инвестиции будут привлекаться на постоянной основе. Так до конца 2017 года мы рассчитываем выйти на объем привлеченных инвестиций в 4 трлн. рублей. Уже сейчас на Дальний Восток привлечено 2,3 трлн. рублей инвестиций, большая часть из которых – 2,2 трлн. рублей – частные", - отметил Александр Галушка.

Напомним, с момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 338 заявок на общую сумму инвестиций более 350 млрд. рублей и перспективой создать более 33 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ во Владивостоке являются 83 компании с объемом инвестиций на сумму более 48 млрд. рублей и перспективой создания более 4 тысяч рабочих мест.