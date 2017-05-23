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Общество

23 мая 2017, 10:20
К сентябрю в Приморье будет подготовлено более 60 туристских маршрутов

К сентябрю в Приморье будет подготовлено более 60 туристских маршрутов

Все маршруты разрабатываются экспертами туристических компаний края вместе с Туристско-информационным центром

Новые туристические маршруты будут запущены в сентябре 2017 года, когда начнет действовать упрощенный визовый режим Свободного порта Владивосток для иностранных туристов. Каждый маршрут разрабатывается в связи с определенной концепцией и направлением в туристической сфере, а именно, исторической, экологической или, например, культурно-познавательной, сообщает ЕНВ.

Все маршруты разрабатываются экспертами туристических компаний края вместе с Туристско-информационным центром (ТИЦ). Ранее представители туротрасли собирались подготовить всего восемь новых маршрутов. Но в связи с активной деятельностью туроператоров, вскоре было решено обозначить восемь тематических направлений, в каждом – по восемь маршрутов.

Глава туристкого центра региона Дарья Гусева отмечает, что число восемь возникло не случайно. Так, большая часть туристов приезжает в край из стран Северо-Восточной Азии, и в некоторых странах данное число имеет сакральное значение. В частности, на китайском слово "восемь" созвучно со словами "богатство" и "процветание". В Японии тоже бытует мнение о том, что восьмерки приносят счастье.

На данный момент в Туристско-информационном центре принимают заявки на новые туристские маршруты. Туры объединят достопримечательности не только Владивостокской агломерации, но и других районов Приморского края.

"В Приморском крае находится большое число заповедников, памятников истории, ландшафтных парков и красивых пляжей, аутентичных деревень. Все туристические ценности мы должны тем или иным образом задействовать в своей работе", - сообщает Дарья Гусева.

После приема заявок наступит следующий этап работы: информацию будут приводить к единому международному образцу. Как оказалось, с ним в крае знакомы немногие компании, в результате информацию все оформляют по-разному.

"Некоторые компании расписывают каждый свой шаг, составляя план своей работы. Другие составляют маршруты и вовсе без обозначения временных рамок. Некоторые специалисты пишут только количество дней и под каждым днем подписывают названия объектов, которые планируется посетить. Но нам необходимо отойти от разбросанных планов работа, и оформлять каждый маршрут по принятым международным сообществом системе", - сообщает глава Туристско-информационного центра.

Такой подход позволит местным компаниям соответствовать требованиям международного туристского рынка, а, следовательно, и ожиданиям взыскательных иностранных туристов.

"Таким образом, буквой "I" принято обозначать информационные центры, бюро или стойки. Знаки, где на коричневом поле белым цветом написаны названия объектов – это знаки туристской навигации. Все эти обозначения будут действовать в любом городе и стране, а это новый шаг в развитии российского туризма на международной арене. Так, к примеру на сайте круизной компании Princess Cruises оформлены туристские маршруты следующим образом, рядом с описанием – инфографика, оформленная по единому международному стандарту. У компаний Приморского края будет подобная маркировка", – комментирует Дарья Гусева.

Отметим, первые из подготовленных маршрутов представили на XXI Тихоокеанской международной туристской выставке Pacific International Tourism Exро, которая прошла с 19 по 21 мая 2017 года в рамках Третьего Тихоокеанского туристского форума.

Метки: ТИЦ, туризм

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