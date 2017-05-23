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Общество

22 мая 2017, 20:40
Около ста приморских детей были приняты в пионеры в минувшую субботу
Около ста приморских детей были приняты в пионеры в минувшую субботу
Около ста приморских детей были приняты в пионеры в минувшую субботу

Около ста приморских детей были приняты в пионеры в минувшую субботу

Коммунистическая партия Российской Федерации продолжает традицию патриотического воспитания молодежи советских времен

20 мая на центральной вокзальной площади города Владивостока, вблизи памятника В.И. Ленину состоялся торжественный прием детей школьного возраста в пионеры. По этому случаю в краевую столицу съехались школьники из разных уголков Приморья, сообщает ЕНВ.

В постсоветское время было модно отказываться практически от всего, что было частью обыденной жизни в СССР. Однако, современное российское общество после упразднения институтов пионерии и комсомола быстро столкнулось с проблемами патриотического воспитания молодежи, отсутствием внешкольной занятости детей и другими.

19 мая 2017 года исполнилось 95 лет со дня основания пионерской организации в Советском Союзе. При этом, более двадцати лет в центре Владивостока, в торжественной обстановке детей не принимали в пионеры. В связи с круглой датой пионерского движения в России, коммунистическое сообщество города во главе с партией КПРФ приняло решение о массовом вовлечении приморских школьников в пионерию.

Как отмечает депутат Законодательного Собрания Приморского края от фракции КПРФ Андрей Ищенко, что пионерская организация в Приморье в ближайшие годы будет пополнять свои ряды. "Приморское пионерское движение в нашем регионе ожидает большое будущее. На сегодняшней торжественной линейке присутствует около трехсот ребят, около ста из которых были приняты в пионеры. Как и в старые времена, пионерская организация будет объединять ребят общей идеей, патриотичным духом и верой в светлое будущее", - отметил Андрей Ищенко.

Подробности смотрите в материале корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Эрики Коломейцевой.

Справка: На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

За информацией обращаться по телефонам:

  • Ольга +7(908)453-05-17
  • Кристина +7(914)076-44-87, +7(902)487-01-11

 

 

Метки: Ищенко, пионеры

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