Около ста приморских детей были приняты в пионеры в минувшую субботу

20 мая на центральной вокзальной площади города Владивостока, вблизи памятника В.И. Ленину состоялся торжественный прием детей школьного возраста в пионеры. По этому случаю в краевую столицу съехались школьники из разных уголков Приморья, сообщает ЕНВ.

В постсоветское время было модно отказываться практически от всего, что было частью обыденной жизни в СССР. Однако, современное российское общество после упразднения институтов пионерии и комсомола быстро столкнулось с проблемами патриотического воспитания молодежи, отсутствием внешкольной занятости детей и другими.

19 мая 2017 года исполнилось 95 лет со дня основания пионерской организации в Советском Союзе. При этом, более двадцати лет в центре Владивостока, в торжественной обстановке детей не принимали в пионеры. В связи с круглой датой пионерского движения в России, коммунистическое сообщество города во главе с партией КПРФ приняло решение о массовом вовлечении приморских школьников в пионерию.

Как отмечает депутат Законодательного Собрания Приморского края от фракции КПРФ Андрей Ищенко, что пионерская организация в Приморье в ближайшие годы будет пополнять свои ряды. "Приморское пионерское движение в нашем регионе ожидает большое будущее. На сегодняшней торжественной линейке присутствует около трехсот ребят, около ста из которых были приняты в пионеры. Как и в старые времена, пионерская организация будет объединять ребят общей идеей, патриотичным духом и верой в светлое будущее", - отметил Андрей Ищенко.

Подробности смотрите в материале корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Эрики Коломейцевой.

Справка: На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

За информацией обращаться по телефонам: