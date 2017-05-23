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В мире

22 мая 2017, 20:10
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Джакарту

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Джакарту

Моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования военно-морской базы Джакарта

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" прибыл в порт Таджунг-Приок (Джакарта, Республика Индонезия), сообщает ЕНВ.

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования военно-морской базы Джакарта, Западного флота ВМС Индонезии и послом  России в республике.

Также российские моряки осмотрят достопримечательности иностранного порта, проведут ряд совместных товарищеских спортивных матчей с индонезийскими коллегами.

Запланировано посещение гвардейского ракетного крейсера "Варяг" учениками школы при Посольстве Российской Федерации в Индонезии, а также военнослужащими ВМС Индонезии, жителями и гостями Джакарты.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга", выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года.

Плавание проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев.

Во время похода корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд) и Сингапур.

Основная цель похода –– демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Метки: Индонезия, ТОФ

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