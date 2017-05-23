"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси"

В долгий десятимесячный поход отправился крупнейший в мире плавзавод "Всеволод Сибирцев". В новом промысловом рейсе планируется произвести более 50 миллионов банок консервной продукции и около 5 миллионов банок пресервов. Чтобы достичь таких внушительных показателей, на судне была проведена глубокая модернизация производственных мощностей и улучшены бытовые условия жизни экипажа, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу "Доброфлота".

Усовершенствованная линия производства пресервов даёт возможность расширить ассортимент упаковки по форме и весу до трёх разновидностей – 500 г, 1300 г и 5 кг - с учётом вкусов и предпочтений любого покупателя. Основными объектами для производства станут сардина иваси и сельдь тихоокеанская. В планах предприятия – производство пресервов из скумбрии дальневосточной. Консервная линейка в новом рейсе пополнится бланшированной продукцией и консервами в томате.

Обеспечивая производственную деятельность в новом перспективном промысловом районе открытой части Мирового океана, "Доброфлот" формирует историческое основание к закреплению национальных квот для России в рамках действия Международной Конвенции о рыболовстве в Северной Пацифике. В 2016 году "Доброфлот" первым в России успешно вышел на массовый промышленный вылов сардины иваси – полюбившейся в советское время рыбы, которую российские потребители ждали более двух десятков лет.

"Всеволод Сибирцев" - один из двух самых больших плавзаводов, оставшихся в мире. Его удалось вернуть в Россию после покупки у иностранной компании. Длина судна – 179,3 метра, высота от киля до клотика – 45 метров, водоизмещение – около 26 тыс. тонн, ширина – 28 метров. Благодаря возвращению "Всеволода Сибирцева" под российский флаг Приморский край получил 600 новых рабочих мест, а рыбаки - качественные бытовые условия работы в море. Судно оборудовано спутниковыми антеннами, что даёт свободный доступ в Интернет через Wi-Fi. Каюты сопоставимы по комфорту с гостиничными номерами. Есть две сауны, плавательный бассейн, столы для игры в настольный теннис, кинотеатр, конференц-зал, оборудованный тренажёрный зал, медицинский центр. "Всеволод Сибирцев" по праву считается гордостью российского рыбохозяйственного комплекса. По своим техническим характеристикам судно уникально – его мощности позволяют выпускать четыре вида продукции: мороженую, консервную, пресервную и кормовую (рыбная мука и жир). Общий объём суточной переработки сырца может достигать 650 тонн. Производство практически безотходное.

"Считаю, это действительно эпохальное событие не только для нашей компании, но и для всей отрасли. Пусть это прозвучит банально, но вернуть людям истинный вкус популярного салата "сельдь под шубой", который в советское время делали именно из иваси, - вот задача, которая стоит перед нами сегодня", - сообщил управляющий группой компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.

Пять лет подготовки к промыслу оправдали себя – по итогам первой экспериментальной путины выловлено более 5 тысяч тонн ценного промыслового объекта. Продажи иваси побили все рекорды. Продукция вызвала ажиотаж не только в Приморье – рыбу также оценили на гастрономическом фестивале "Рыбная неделя" в Москве, где иваси пользовалась небывалым потребительским спросом.

"Отрадно, что именно в Приморском крае есть самый большой плавучий завод в мире и что именно у нас в Приморье компания "Доброфлот" производит продукцию, которая известна, наверное, во всей России", - рассказал вице-губернатор края Денис Бочкарев, прибывший проводитьсудно в длительный рейс, - это приносит экономике Приморья только положительные результаты, в первую очередь, даёт рабочие места".

Традиционно на плавзаводе "Всеволод Сибирцев" трудятся до 500 человек. Одной из задач переоборудования судна стало повышение комфорта и качества бытовых условий для экипажа. Особое внимание уделено отдыху, восстановлению сил и укреплению здоровья команды после рабочей смены. Полностью перестроен тренажёрный зал, помещение оснащено кардио- и функциональным оборудованием ведущих мировых производителей. Теперь члены экипажа могут тренироваться в зале, подготовленном на уровне лучших фитнес-клубов страны. После занятий на тренажёрах у моряков есть возможность попариться в сауне и взбодриться в бассейне с морской водой. "Хочется отметить вклад компании "P-Фитнес" в оснащение спортзала – качественное оборудование стоит немалых денег, и мы были вынуждены обратиться за помощью к профессионалам отрасли. Ребята безвозмездно предоставили первоклассные тренажёры, без их помощи мы бы точно не справились", - отметил специалист "Доброфлота" Игорь Заводов, руководивший ремонтом бытовых помещений судна.

Судно в промысловый рейс в июне 2016 года и отработало восемь месяцев в открытой части Тихого Океана, на Южных Курилах и в Охотском море на сайре, иваси, скумбрии, сельди и минтае. Всего на борт принято и переработано 36 тысяч тонн сырца. По итогам экспедиции выпущена 21 тысяча тонн мороженой продукции, произведено 38 млн. банок консервов из свежей рыбы, 515 тысяч банок пресервов, 1,2 тыс. тонн рыбной муки и 530 тонн рыбного жира. Большая часть всей произведённой продукции поставлена на российский берег. Средний возраст экипажа плавзавода – 38-39 лет. За рейс судно прошло 7 тысяч морских миль. Суточный выпуск консервов на плавзаводе составил 500848 банок, производство мороженой продукции - 460 тонн.

Наряду с физическим здоровьем в новом рейсе команда "Всеволода Сибирцева" сможет укрепить и духовные силы. С благословения Митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина на борту построен православный храм Святителя Николая Чудотворца. Перед выходом плавбазы в море Владыка Вениамин провёл церемонию освящения храма и отслужил праздничный молебен. "Я рад оказаться на плавучем заводе, таком большом судне, – поделился глава Приморской митрополии, – храм на его борту – это огромная радость. Наверное, впервые в истории нашего государства на плавзаводе, гражданском судне, появился храм". После торжественной службы для Митрополита была проведена экскурсия по судну. Владыка Вениамин отметил, что хорошо знаком со спецификой промысла, поскольку его брат работал на рыбоперерабатывающем флоте, и понимает, насколько важна человеку вера и психологическая поддержка в условиях долгой работы в море.В течение всего рейса представители Русской Православной Церкви будут регулярно проводить Богослужения, совершать таинства Исповеди и Причастия.

21 мая плавзавод "Всеволод Сибирцев" вышел в направлении открытой части Тихого океана, где будет работать до осени на сайре, сардине иваси и скумбрии. С ноября судно отправится в Охотское море для работы на промысле сельди и минтая. Вкусная, недорогая и экологически чистая рыбопродукция, произведённая на судне, поступит на российский рынок и будет доступна для покупателей в любом регионе.