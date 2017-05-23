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Китай

22 мая 2017, 15:10
В Пекине вышла в свет книга "Род президента В.В. Путина" на китайском языке
В Пекине вышла в свет книга "Род президента В.В. Путина" на китайском языке

В Пекине вышла в свет книга "Род президента В.В. Путина" на китайском языке

Автор книги - Александр Путин

В Пекине состоялась презентация книги "Род президента В.В. Путина" на китайском языке. Данное издание является сокращенным вариантом ранее выпущенной книги "Род президента В.В.Путина. Материалы исследования 1986-2002 гг" /2013 г/. Полное издание представляет собой крупноформатную книгу объемом более 500 страниц с 22 дополнениями, 34 документами, 22 схемами, 183 фотографиями, а также картами местности, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

В книге читателю представлена родословные на роды Путиных: Поволжья из 85 персоналий, Брянской области из 42 персоналий и Пермской также из 42 персоналий. Систематизированы именные списки по 35 субъектам РФ.

В книге также отдельно проработаны местные исторические документы, топонимика и другие сведения из первоисточников, представляющие общественный интерес.

Автор книги - Александр Путин, четвероюродный брат президента России В. Путина.

По словам А. Путина, изучение родословной Путиных началось в 1986 году. Предметом исследования стал крестьянский род Путиных, являющийся, в частности, родом президента России.

Одним из переводчиков книги является заместитель директора Центра исследования России Народного университета Китая - Санкт-Петербургского государственного университета Ван Сяньцзюй. По его словам, книга дает возможность китайским читателям ознакомиться с родом В. Путина и проследить, какие исторические события происходили в России за последние 100 лет.

Книга на китайском языке выпущена китайским Издательством "Современный мир".

Презентация книги прошла сегодня в Народном университете Китая. Свыше 200 человек из двух стран приняли участие в мероприятии.Организаторами мероприятия выступают Центр исследования России НУК-СПбГУ, Издательство "Современный мир", Институт развития и стратегии государства НУК и Институт экономики НУК.

Метки: Китай, книга, Путин

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