На популярной владивостокской базе обнаружили опасные свиные уши

Опасным и некачественным признан продукт из мясного ассортимента, который реализовывался на популярной Владивостокской продуктовой базе по ул. Фадеева, 49а. Выявленная "заморозка" изъята из оборота, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Внеплановую выездную проверку исполнения продавцами животноводческой продукции ветеринарного законодательства провели сотрудники Россельхознадзора на продовольственной базе во Владивостоке.

Проверку трех рефрижераторных контейнеров с замороженными мясными продуктами провели инспекторы Россельхознадзора на популярной продовольственной базе по ул. Фадеева, 49а во Владивостоке. Мероприятие проводилось в рамках государственного контроля за соблюдением обязательных требований ветеринарного законодательства.

Сомнительная продукция оказалась в одном из рефрижераторов. Несколько картонных коробок со свиными ушами не имели маркировку с указанием наименования продукта, даты его изготовления и срока годности, веса, а также не содержали сведений об условиях хранения содержимого. Название компании-производителя, нанесенное на ящики, в данном случае ситуацию не спасало. Ветеринарных сопроводительных документов на этот продукт также не оказалось.

На основании ч.2. ст.3 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевой продукции" свиные уши были признаны некачественными, опасными и не подлежащими реализации.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продукции животноводства и ряд других нормативных документов для юридических лиц предусмотрен административный штраф от 10 000 до 20 000 рублей.

Однако, учитывая, что компания является микропредприятием и впервые совершает административное правонарушение, Россельхознадзор принял решение заменить денежный штраф на предупреждение. По мнению руководства Управления, подобная мера – эффективная профилактика новых нарушений, а служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору – не каратель, а помощник для предпринимателей и потребителей.

В ближайшее время компания должна принять решение о дальнейшей судьбе продукта. Согласно закону, свиные уши должны отправиться в переработку (утилизацию) или быть уничтожены.