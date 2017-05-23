Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету

Южнокорейские военные заявляют, что Северная Корея запустила баллистическую ракету из западной провинции Южный Пхеньян в воскресенье днем. По словам военных, ракета пролетела около 500 километров в восточном направлении и упала в Японское море. На данный момент они собирают информацию о запуске, сообщает ЕНВ.

Однако, как сообщают южнокорейские СМИ, военные чиновники Республики Корея не вполне уверены, что северокорейцы запустили именно межконтинентальную баллистическую ракету.

Всего неделю назад Север запустил баллистическую ракету средней дальности из северо-западной провинции Пынгган-пукдо. Она пролетела примерно 800 километров и упала в Японском море примерно через 30 минут после запуска.

В субботу в газете правящей Рабочей партии Северной Кореи "РодонгСинмун" была размещена заметкас комментарием, в котором говориться, что размещение двух американских авианосцев в Японском море вблизи Корейского полуострова еще больше усилит напряженность в регионе.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил в воскресенье вечером журналистам, что ракета, как полагают, была запущена с западного побережья КНДР в 16:59 по японскому времени и упала в Японское море.

Он заявил, что ракета не попала в исключительную экономическую зону Японии.