Приморские "либерал-демократы" получат своего представителя в Государственной думе РФ

В связи с кончиной депутата Государственной думы РФ от фракции ЛДПР Василия Тарасюка, случившейся на позапрошлой неделе в Израиле, Высшим советом партии было решено передать вакантный мандат лидеру приморских "либерал-демократов", депутату Законодательного собрания региона Андрею Андрейченко. Сам координатор ЛДПР в Приморье в интервью изданию рассказал, почему выбор пал именно на него, сообщает ЕНВ.

10 мая стало известно о смерти первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД РФ Василия Тарасюка после купания в Мертвом море в Израиле, избранного ранее по федеральному списку ЛДПР на выборах 18 сентября 2016 года.

Поскольку Василий Тарасюк являлся представителем "федеральной десятки" списка партии на парламентских выборах 2016 года, то его мандат должен быть передан "региональному" представителю партии. На этой неделе заместитель председателя Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев в комментарии "РИА-Новости" объявил о передаче мандата депутата нижней палаты российского парламента координатору приморского отделения партии Андрею Андрейченко, являющемуся в настоящий момент депутатом Законодательного Собрания Приморского края.

Сам Андрей Валерьевич в интервью корреспонденту ЕНВ отметил, что решение Высшего совета партии связано не только с его деятельностью в электоральный период, но и с работой самого парламентария в межвыборные периоды в статусе депутата муниципальных (Думы Находки и Владивостока) и регионального представительных органов власти.

"Среди моих коллег по партии, участвовавших в выборах в Государственную думу есть много однопартийцев, которые показали более высокий результат партии в своих территориальных группах, - отмечает Андрей Андрейченко. – Однако, выборы – это одно, а об эффективной деятельности ЛДПР в Приморье и на Дальнем Востоке известно далеко за пределами федерального округа. На прошедшей в пятницу моей встрече с лидером партии, Владимир Вольфович (Жириновский, - прим. ред.) указал на то, что Дальний Восток является стратегическим направлением работы Либерально-демократической партии. В данном случае, руководству ЛДПР принципиально важно было привлечь в ряды федеральных парламентариев еще одного представителя Дальнего Востока, в частности Приморского края, который, в отличие от Хабаровского края и Амурской области, не имеет своих депутатов от ЛДПР в Госдуме".

По словам Андрея Андрейченко, партия ЛДПР – единственная парламентская сила в стране, в программных документах которой имеется подраздел, посвященный дальневосточной политике. "С момента своего основания партия принимает партийные программы по развитию Дальнего Востока, в частности, идею о раздаче "дальневосточного гектара" ЛДПР озвучивала еще задолго до принятия соответствующего федерального закона".

В заключении интервью "новоиспеченный" депутат Государственной думы от фракции ЛДПР отметил, что решение партии о передаче вакантного места в российском парламенте является продолжением линии ЛДПР на обеспечение доступа в политику молодым людям. "У нас самая молодая парламентская фракция в Европе, именно в нашей фракции числится депутат, которому всего 21 год, минимально возможный возраст депутата ГД РФ в настоящее время согласно действующему законодательству, - отметил Андрей Андрейченко. - Решение о наделении меня полномочиями депутата Государственной думы будет принято на высшем совете партии в эту среду, а в четверг мои коллеги по Законодельном Собранию проголосуют за сложение полномочий депутата краевого парламента".