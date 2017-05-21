В Чанчуне создан китайско-российский культурно-образовательный центр имени Есенина

Китайско-российский культурно-образовательный центр имени Сергея Есенина учрежден 19 мая в китайском городе Чанчунь, расположенном в провинции Цзилинь, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Данный центр, совместно созданный Чанчуньским университетом, Рязанским государственным университетом имени Сергея Есенина и Государственным музеем-заповедником Сергея Есенина, стал важным результатом многолетнего сотрудничества двух университетов по распространению русского и китайского языков и культуры двух стран.

По сообщению ректора Чанчуньского университета Ли Чжияо, еще в 2010 году Чанчуньский университет на основе сотрудничества с РГУ им. Сергея Есенина создал Институт Конфуция. Стороны надеются, что новый центр послужит популяризации знаний о культурных традициях России среди подрастающего поколения Китая, углублению взаимопонимания и диалога между молодежью двух стран и содействию передаче китайско-российской дружбы из поколения в поколение.

"Мы надеемся, что этот центр позволит стимулировать распространение культурных традиций России среди подрастающего поколения Китая, укрепить взаимопонимание и диалог между представителями молодежи двух стран, чтобы китайско-российская дружба передавалась из поколения в поколение", - прокомментировал открытие нового учреждения культуры Ли Чжияо.

Новый центр будет организовать ряд мероприятий, в том числе конкурс декламации стихов русских поэтов Серебряного века среди китайских студентов, чтение российских литературных произведений 20-го века и др.

Российский государственный музей-заповедник Сергея Есенина предоставил центру многочисленные книги, звуковые и видеоматериалы.