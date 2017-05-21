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Общество

20 мая 2017, 15:40
Владивосток празднует День Тихоокеанского флота

Владивосток празднует День Тихоокеанского флота

По данным из открытых источников, в апреле 2016 года флот насчитывал 51 надводный корабль

Приказом Главнокомандующего Военно-Морским флотом Российской Федерации №235 от 15 апреля 1999 года датой образования Тихоокеанского флота установлено 21 мая 1731 года, сообщает ЕНВ.

Еще 270 лет тому назад в столицу России с востока России стали поступать сведения о нападениях японцев, китайцев и маньчжуров на недавно присоединенные дальневосточные территории Российской империи. Для защиты этих земель, морских торговых путей и промыслов российские дальневосточники вынуждены были строить корабли и суда, размещая их при создававшихся военных портах.

21 мая (10 – по старому стилю) 1731 года Сенатом был учрежден Охотский военный порт - первое постоянно действующее Военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Таким образом, корабли и суда Охотского порта явились начальным звеном в зарождении морских сил России на Дальнем Востоке, которые сыграли решающую роль в обеспечении защиты ее интересов в регионе, и впоследствии превратились в Тихоокеанский флот.

В Советском Союзе День образования Тихоокеанского военно-морского флота отмечали 21 апреля – в этот день был подписан приказ о создании военно-морских сил РСФСР на Дальнем востоке. Однако исходной датой следует все же считать 21 мая 1731 года, когда был издан Указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии.

Если ненадолго вернуться к событиям XVIII века, определившим историю Тихоокеанского флота, то можно заметить, что первые настоящие боевые суда на Дальнем Востоке появились только в 1799 году, когда по приказу императора Павла I в Охотск отправилось три фрегата и три малых корабля — первенцы постоянно действующей военной флотилии. После обороны Петропавловска-Камчатского флот на Тихом океане стал всемирно известной военной силой, а в результате Русско-японской войны 1904–1905 годов, увы, фактически перестал существовать.

Однако к началу Первой мировой войны в состав Сибирской военной флотилии входило два крейсера, 8 эсминцев, 17 миноносцев и 13 подводных лодок – последние, правда, были в весьма плачевном состоянии. А к 1922 году, когда советская власть впервые взялась за создание Морских сил Дальнего Востока, оставалось всего ничего: все корабли были далеко не новыми, и надолго их не хватило. Поэтому в 1926 году соединение было расформировано, и лишь спустя пять лет Москва вновь вернулась к идее восстановить военный флот на Тихом океане. Но на сей раз это было реальное стратегическое решение, которое привело в итоге к созданию одного из самых сильных флотов мира.

Окончательное решение о том, что на Тихом океане военно-морской флот не просто необходим, а требуется немедленно, чтобы не допустить оккупации советского Дальнего Востока, было принято в конце лета 1931 года. Основанием для этого стал визит военной комиссии во главе с наркомом обороны Климентом Ворошиловым во Владивосток, из которого первый красный маршал привез однозначный и неутешительный вывод: "Захват Владивостока является простой экспедицией, которая может быть поручена любому подставному авантюристу".

Когда 18 сентября 1931 года японская Квантунская армия вторглась в Китай и на восточных границах СССР появилось контролируемое из Токио государство Манчжоу-Го, слова наркома стали восприниматься как пророческие. И 25 февраля 1932 года Реввоенсовет принял "План мероприятий по сформированию МСДВ", то есть Морских сил Дальнего Востока. Придумывать для Тихоокеанского флота новое название не стали — обошлись знакомым с 1922 года. Тем более что это наименование соответствовало принятой системе наименования флотов в СССР того периода: точно так же именовались морские силы на Балтике и Черном море.

Командующего новым формированием назначили 15 марта 1932 года. Им стал действующий начальник Морских сил Балтийского моря, выпускник Морского кадетского корпуса (окончил в 1913 году с отличием), участник Первой мировой и Гражданской войн Михаил Викторов. Назначение закономерное: в кратчайшее время подготовить достаточное число моряков, прежде всего командиров, способных сформировать практически с нуля новый флот, было невозможно, и требовалось откомандировать на Дальний Восток специалистов из Кронштадта и Севастополя.

Согласно документу, подписанному Викторовым, в состав МСДВ были включены: бригада заграждения и траления (состоявшая из минных заградителей "Ставрополь", "Томск" и "Эривань"), сторожевой корабль "Красный вымпел", подразделения береговой обороны — 9-я артиллерийская бригада и 12-й полк ПВО и военно-воздушных сил — 19-я тяжелая авиабригада и 111-я эскадрилья дальних разведчиков. Кроме них, в состав нового формирования вошел Владивостокский военный порт, а местами базирования стали остров Русский и владивостокские бухты Золотой Рог и Улисс.

Сегодня Тихоокеанский флот России, как составная часть Военно-Морского Флота и Вооруженных Сил России в целом, является средством обеспечения военной безопасности России в азиатско-тихоокеанском регионе.

Флагман флота - гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 года – "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".

По данным из открытых источников, в апреле 2016 года флот насчитывал 51 надводный корабль, в том числе:

  • 1 тяжелый атомный ракетный крейсер,
  • 1 ракетный крейсер,
  • 3 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч",
  • 4 больших противолодочных корабля проекта 1155,
  • 8 малых противолодочных кораблей,
  • 4 малых ракетных корабля,
  • 11 ракетных катеров,
  • 2 морских тральщика,
  • 7 базовых тральщиков,
  • 1 рейдовых тральщиков,
  • 4 больших десантных корабля и 5 десантных катеров.

В составе подводных сил ТОФ:

  • 5 атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения (проектов 955 "Борей" и 667 БДР "Кальмар"),
  • 5 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 949А "Антей"),
  • 5 атомных торпедных подводных лодок (проект 971 "Щука-Б")
  • 8 дизельных подлодок проекта 877.

Метки: ТОФ

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