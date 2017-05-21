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Общество

20 мая 2017, 18:00
На строительстве трассы Артем-Находка-Порт Восточный 10 тысяч кубометров грунта отсыпают ежедневно

На строительстве трассы Артем-Находка-Порт Восточный 10 тысяч кубометров грунта отсыпают ежедневно

Строительство автомобильной трассы ведется в рамках развития международного транспортного коридора "Приморье-1"

Реконструкция второго участка дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный, который располагается от Артёма до Большого Камня, проходит ежедневно в несколько смен генеральным подрядчиком – компанией "Трансстроймеханизация". На данный момент каждый день здесь отсыпают около 10 тысяч кубометров грунта, сообщает ЕНВ.

Как сообщили корреспондентам представители компании, каждый день без выходных здесь производятся работы по возведению двух мостов и развязки, на что тратится по 10 тысяч кубометров ежедневно.

"При развязке на 18-м километре трассы Артем-Находка-Порт Восточный по разным уровням будут располагаться транспортные потоки во Владивосток и Находку. По нашим подсчетам, все это сделает данный участок дороги на порядок безопаснее. Сейчас на трассе в две смены работает 80 единиц техники и более 200 рабочих и инженерно-технического персонала", – сообщили изданию представители компании.

Помимо этого, строительство второго участка дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный производится и в районе Шкотово и Царевки.

Отметим, цементобетонная дорога предусматривает движение по ней со скоростью до 110 километров в час. Допускаемые нагрузки – 11,5 тонны на ось. Срок эксплуатации трассы до капитального ремонта составит 25 лет.

Ранее нами сообщалось, что строительство автомобильной трассы Владивосток-Находка-Порт Восточный ведется в рамках развития международного транспортного коридора "Приморье-1".

Глава Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что развитие автотрассы на втором участке дороге по направлению Владивосток-Находка-Порт Восточный произвел эффект на развитие взаимоотношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности с китайской стороной.

"Реализация данного проекта принесет большой экономический эффект не только Приморскому краю, но и соседним провинциям Китая. Два МТК формируют кратчайшие пути доставки грузов из северо-восточных провинций КНР к портам юга Приморья, поэтому вызывают большой интерес у китайских коллег. Поскольку проект транспортных коридоров требует больших капиталовложений, Приморье готово заключить с партнером концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Упоминаемая экономическая модель была одобрена Правительством России", - прокомментировал он.

Метки: дорога, Приморье-1

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