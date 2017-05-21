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Экономика

20 мая 2017, 14:00
Нефтеналивной порт Козьмино в Приморье увеличит мощность до 36 миллионов тонн

Нефтеналивной порт Козьмино в Приморье увеличит мощность до 36 миллионов тонн

Объем отгрузки в прошлом году составил почти 32 миллиона тонн

Специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино расширит количество тонн отгрузки до 36 миллионов в год. За период с 2010 года, когда порт впервые был открыт, он расширил свой грузооборот в два раза, сообщает ЕНВ.

Генеральный директор ООО "Транснефть – Порт Козьмино" Рустам Гамберов сообщил о том, что еще 2016 году компания увеличила показатели, которых планировалось достичь в 2020 году,

"Объем отгрузки в прошлом году составил почти 32 миллиона тонн. С апреля прошлого года 2016 года нефть в порт Козьмино доставляется только по магистральному нефтепроводу. На сегодняшний день за счет дноуглубительных работ и модернизации причалов мы можем формировать танкерные партии в 150 тысяч тонн, строятся еще два резервуара для хранения нефти, которые увеличат пропускную способность терминала. Таким образом мы планируем выйти на объемы в 36 миллионов тонн нефти ежегодно", – отметил Рустам Гамберов.

Основные импортеры – это Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам, США, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Индонезия, Филиппины, Индия, Перу, Малайзия, Новая Зеландия и Австралия. С 2009 года в страны Северо-Восточной Азии и другие было экспортировано более 167 миллионов тонн нефти.

Как сообщил президент компании "Транснефть" Игорь Демин, трубопровод "Восточная Сибирь – Тихий океан" крайне востребован.

"Это премиальный рынок, он объективно выгоден для нефтяных компаний. Здесь они получают примерно на два доллара за баррель больше, чем если эта нефть пойдет в западном направлении. В ближайшие годы в Приморье планируется строительство Восточного нефтехимического кластера, который заберет порядка 12 миллионов тонн на переработку. Часть объемов забирает Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, в следующем году мы сдадим отвод на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, это еще 8 миллионов тонн", – рассказал он.

Заместитель главы Приморского края Василий Усольцев отметил, что марка ВСТО заявила себя профессиональным игроком рынка и пользуется спросом на мировой арене.

"Система транспорта – наиболее большой налогоплательщик в Приморском крае. Именно он и составляет его основу. В 2016 году отдельные предприятия перечислили в бюджет Приморья на 15% больше налогов, чем в остальные годы. И “Транснефть – Порт Козьмино” внесла свою лепту. Порт активно развивается и расширяет свои факторы производства, что является сильнейшей базой для увеличения нефтехимического кластера в крае. Все это позволит создать эффект роста смежных отраслей экономики", – заявил Василий Усольцев.

Напомним, нефтеналивной порт Козьмино – последняя часть системы транспорта, которая пролегает почти на пять тысяч километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Огромный проект ТС ВСТО создал по поручению Правительства России в соответствии с Энергетической стратегией развития страны.

Метки: Козьмино, нефть

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