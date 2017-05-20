Основному боевому самолету ВКС России Су-27 исполняется 40 лет

Со дня первого полета легендарного истребителя Су-27 20 мая исполнится 40 лет. Истребитель и его различные модификации составляют основу современного авиапарка Воздушно-космических сил России, сообщает ЕНВ.

"Завтра компания "Сухой" отмечает 40 лет со дня первого полета истребителя Су-27. 20 мая 1977 года летчик-испытатель Владимир Ильюшин впервые поднял в воздух новую машину", — сообщает пресс-служба компании "Сухой".

К разработке Су-27 ОКБ Сухого приступило в 1969 году, в 1975 г. завершилось эскизное проектирование, а в 1976 началась постройка первого опытного самолета. Первый серийный Су-27 поднялся в небо в июне 1982 г.

С появлением этой машины в строевых частях резко выросли боевые возможности истребительной авиации. Летчики ВВС и ПВО СССР впервые получили на вооружение самолет, который мог на равных противостоять лучшим зарубежным истребителям.

Шеф-пилот ОКБ Сухого Виктор Пугачев в конце 80-х годов установил на Су-27 восемь непревзойденных до настоящего времени мировых рекордов скороподъемности. На этом самолете им были совершены уникальные перелеты над Северным Ледовитым океаном с дозаправкой в воздухе и посадкой на ледовый аэродром на острова Грэм-Белл (Земля Франца Иосифа). Именем пилота названа одна из фигур высшего пилотажа — "Кобра Пугачева", впервые продемонстрированная на публике в 1989 г на авиасалоне во французском Ле Бурже.

Су-27 стал символом истребительной авиации конца XX века и дал начало целому семейству самолетов: Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2, Су-33 и др. Созданные на его базе модификации различного назначения сегодня находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран мира. Авторитетный международный журнал "Flight International" признал Су-27 одним из лучших боевых самолетов минувшего столетия.