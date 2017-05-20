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Япония

19 мая 2017, 17:20
В июне состоится первый авиарейс между Японией и Южными Курилами

В июне состоится первый авиарейс между Японией и Южными Курилами

Россия и Япония планируют вести совместную деятельность на Курилах

Первый авиарейс между Японией и Южными Курилами состоится 18 июня, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Киодо.

Вопрос авиасообщения между севером Японии и южными Курилами обсуждался во время встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля.

До настоящего момента бывшие жители курильских островов могли посещать Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи только морским путем.

Напомним, первая в нынешнем году безвизовая делегация из Японии прибыла на курильский остров Кунашир 15 мая. Японская делегация планирует посетить места бывшего проживания и японские захоронения. Места поездок были согласованы ещё до начала сезона.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году. Он вступил в силу на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, а также ради решения вопроса о заключении мирного договора между двумя странами.

В будущем Россия и Япония планируют вести совместную деятельность на Курилах. Договоренностей об этом удалось достичь во время визита Президента России Владимира Путина в Японию, который прошёл 15 — 16 декабря 2016 года. 

Метки: Курилы, Япония

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