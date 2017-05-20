Бюджет Приморского края откорректируют

Внесение изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" обусловлено поступлением безвозмездных средств из федерального бюджета в сумме 2 млрд 18 млн рублей и увеличением бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в сумме 331 млн 711 тысяч рублей. В итоге общая сумма доходов увеличивается на 2 млрд 350 млн рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Это позволит выделить дополнительное финансирование по ряду социально важных направлений. Так по департаменту здравоохранения Приморского края на внедрение современных информационных технологий в систему здравоохранения будет выделено 193 млн 200 тысяч рублей. На приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций - 67 млн 800 тысяч рублей, эти средства будут направлены на оснащение первичных онкологических кабинетов (48 млн рублей), КГБУ "Дальнереченская центральная городская больница" (12 млн 300 тысяч рублей), на приобретение 10 датчиков для аппаратов УЗИ для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка – 7 млн 500 тысяч рублей. Кроме того 46 млн 200 тысяч рублей выделяется на приобретение расходных материалов для неонатального аудиологического скрининга, а также для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.

Также 15 млн рублей будет направлено "Приморскому краевому противотуберкулезному диспансеру" для приобретения компьютерного томографа. 9 млн рублей - на приобретение вакцины против клещевого энцефалита. 3,4 млн рублей - на капитальный ремонт краевого государственного бюджетного учреждения "Дальнереченская центральная городская больница".

Дополнительные средства получит система краевого образования. В частности на завершение строительства детского сада на 280 мест по ул. Гагарина в г. Большой Камень – 49 млн 555 тысяч рублей. На строительство нового здания школы на 1100 мест в микрорайоне "Междуречье" в г. Уссурийске – 20 млн 598 тысяч рублей. Полтора миллиона рублей предусмотрено на замену деревянных оконных блоков в средней общеобразовательной школе № 4

с. Кокшаровка Чугуевского муниципального района и 497 тысяч рублей на аналогичные работы в средней общеобразовательной школе с. Сергеевка.

Выделяются средства на приобретение 3 автобусов для Центров содействия семейного устройства детей-сирот Арсеньева и Спасска-Дальнего, а также краевого государственного образовательного бюджетного учреждения "Арсеньевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа". На эти цели предусмотрено 7 млн 13 тысяч рублей.

Кроме того дополнительные расходы предусмотрены на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 323 млн 199 тысячи рублей. На строительство сооружений инженерной защиты от наводнений в с. Новомихайловка Чугуевского муниципального района в сумме 10 млн 866 тысяч рублей.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, изменения коснутся большинства статей бюджета. "Около двух миллиардов рублей поступило в край федеральных средств. Более чем на 300 миллионов рублей повысилась собственная доходная часть бюджета. Это позволит нам увеличить финансирование по многим направлениям: образование, здравоохранение, спорт, культура, дорожное строительство".

"В этой безвозмездной помощи (2 млрд. руб.) можно увидеть хорошие лоббистские способности администрации Приморья и явную "озабоченность" Москвы. Сейчас регионам совсем непросто получить, безвозмездно, любые деньги из Минфина. Разумеется, часть пойдет на социалку, о которой говорит Галуст Ахоян. Часть, думаю, пойдут на закрытие брешей с "Хаяттами" и выполнением майских указов Президента. Что касается 300 миллионов рублей, здесь следует подумать о профессионализме краевых финансистов, которые подготавливали депутатам в ноябре-декабре прошлого года проект бюджета на 2017 года. Это слишком значительная сумма, чтоб ее за полгода не увидеть или не предусмотреть. А вообще краевые финансисты понимают, что такое "финансовый менеджмент"" и "риск-менеджмент". Может именно благодаря их профессионализму мы получаем какие-то сюрпризы то с "Хаяттами", то с финансированием различного рода долгоиграющих строительных проектов? Если не понимают эти дисциплины пусть пройдут на повышение квалификации в ШЭМ ДВФУ", - прокомментировал корректировку бюджета председатель НП "Лига финансовых институтов" Александр Ивашкин.

Депутаты профильного комитета поддержали предложенную корректировку бюджета и включили вопрос в повестку очередной сессии, которая состоится 24 мая.

С учетом изменений параметры краевого бюджета на 2017 год составят: